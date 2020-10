Un trailer pour « His House », le nouveau film d’horreur de Netflix

Présenté au célèbre festival du cinéma Sundance en janvier dernier, « His House » devrait sortir juste à temps pour Halloween, le 30 octobre prochain.

His House est le premier film du réalisateur Remi Weekes et ce dernier a choisi un angle assez original pour un film d’horreur. Loin des maisons hantées classiques, l’action se déroulera ici dans un logement social destiné à des migrants soudanais fraîchement débarqués en Angleterre. Comme le montre le trailer, c’est un couple qui a quitté le contexte violent du Soudan du Sud qui se retrouve en Grande-Bretagne, dans une maison où les phénomènes étranges se multiplient. On devine que la ville anglaise dans laquelle ils se trouvent pourrait être l’origine du mal, mais que leur passé au Soudan et leur voyage vers l’Angleterre aura aussi une grande importance dans l’histoire.

Au casting, on retrouve l’ex-Dr Who Matt Smith, ainsi que l’actrice Wunmi Mosaku (Lovecraft County) et l’acteur Sope Dirisu (Gangs of London) qui incarneront le couple soudanais qui a fuit la guerre civile. Circonstance oblige, le film d’horreur sortira la veille d’Halloween, le 30 octobre prochain. En attendant , les amateurs d’épouvante auront The Haunting of Bly Manor (histoire différente mais dans la même veine que The Haunting of Hill House) à se mettre sous la dent. La série d’horreur paraît le 9 octobre.