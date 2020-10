Cette « super enzyme » peut dégrader du plastique en quelques jours

Des chercheurs britanniques ont modifié l’enzyme « dévoreuse de plastique » mis au point par une entreprise française en 2018, et ont créé une « super enzyme » encore plus prometteuse.

« Le plastique, c’est fantastique »… sauf lorsqu’il s’agit d’environnement. Cette matière a beau avoir ses avantages, elle met énormément de temps à se dégrader naturellement dans la nature, parfois plusieurs siècles, et nécessite d’importants moyens dans son recyclage. Heureusement, il existe des méthodes pour accélérer le processus, mais jamais aucune n’avait été aussi rapide que cette « super enzyme » découverte par des chercheurs de l’université de Portsmouth, au Royaume-Uni, capable de « manger » le plastique en quelques jours, voire même quelques heures !

Les chercheurs britanniques ont pris appui sur une première enzyme « mangeuse de plastique » développée en 2018 par Carbios, une société française de chimie biologique installée à Saint-Beauzire en Avergne. Si celle-ci était déjà extrêmement capable, elle avait ses inconvénients : son action destructrice des plastiques PET (polytéréphtalate d’éthylène) ne se faisait qu’à des températures très élevées. L’avantage de cette « super enzyme » créée par les chercheurs de l’université de Portsmouth, c’est qu’elle est non seulement capable d’agir six fois plus rapidement qu’une enzyme classique, mais qu’elle peut le faire à n’importe quelle température.

Néanmoins, pour l’heure, le composé est jugé « encore beaucoup trop lent » pour être mis en place à une échelle industrielle, estime John McGeehan, co-auteur de l’étude décrivant cette nouvelle enzyme. Il ne s’agit toutefois que d’une première étape afin de créer l’enzyme qui pourrait nous sauver des tonnes de plastique déversés dans le monde. Pour poursuivre les travaux en la matière, un nouveau centre d’essais est en train d’être construit à Portsmouth pour un coût d’un million de livres sterling, soit plus d’un million d’euros. Une broutille face aux « énormes économies d’énergie » que pourraient apporter cette innovation dans l’industrie du recyclage.