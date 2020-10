Donald Trump testé positif au COVID-19

C’est évidemment sur Twitter que l’information est sortie officiellement. Il y a quelques heures, le président américain Donald Trump s’est fendu d’un simple message sur son réseau social préféré, en expliquant : “Ce soir, la Première Dame et moi-même avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons débuter immédiatement notre période de quarantaine et de rétablissement. Nous allons traverser cela ENSEMBLE”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020