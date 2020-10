Borat 2 dévoile sa bande-annonce déjantée

Le journaliste originaire du Kazakhstan aux mœurs pour le moins douteuses revient après 14 ans d’absence, dans un film qui se veut très représentatif du contexte actuel, puisqu’il évoquera, entre autres, Donald Trump et le coronavirus.

Antisémite, exhibitionniste, un peu en retard sur certaines notions de savoir-vivre, mais aussi grand fan des Etats-Unis, Borat était très rapidement devenu un personnage iconique lors de la sortie du film éponyme en 2006. Sacha Baron Cohen a attendu quatorze ans pour ressortir le journaliste originaire du Kazakhstan, et cette suite devrait se caractériser par une certaine proximité avec le contexte actuel. En effet, la bande-annonce laisse percevoir des extraits d’un Borat déguisé en Donald Trump en plein meeting du (véritable) vice-président Mike Pence, rebaptisé « Mike Penis » pour l’occasion. Quant à la crise du coronavirus, nul doute qu’elle aura un rôle dans la comédie déjantée, puisque l’affiche de Borat 2 montre le journaliste dans le plus simple appareil, uniquement vêtu de deux masques chirurgicaux, l’un sur la tête, l’autre sur l’entrejambe.

Le format de cette suite sera manifestement similaire à celui du premier film, c’est-à-dire celui d’un faux documentaire mélangé à un road movie, qui jouera essentiellement sur le décalage comique entre la culture de Borat et celle des Etats-Unis. Les caméras cachées et situations rocambolesques seront évidemment au rendez-vous. Si le premier opus de Borat caricaturait à la fois le Kazakhstan et les Etats-Unis, il semble que cette suite se concentrera uniquement sur le pays de l’Oncle Sam et plus particulièrement sur les Républicains, Donald Trump, ou encore Jeffrey Epstein.

Le film Borat « Subsequent Movie Film » sera disponible le 23 octobre sur Prime Video, soit un peu plus d’une semaine avant l’élection présidentielle américaine. Pour rappel, Borat premier du nom avait rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office. Reste à savoir si Sacha Baron Cohen pourra relancer son personnage culte sans avoir la possibilité de le montrer dans les salles de cinéma, qui sont toujours majoritairement fermées aux Etats-Unis.