Le prochain album des aventures de Lucky Luke paraîtra le 23 octobre

Titrée « Un cow-boy dans le coton », la nouvelle aventure du cow-boy solitaire va se focaliser sur la ségrégation raciale et va s’appuyer sur des éléments historiques bien réels, comme le Ku-Klux Clan ou encore le personnage de Bass Reeves.

Avec plus de 80 albums et 74 ans d’existence, Lucky Luke n’a plus grand chose à prouver. Le « lonesome cow-boy » a même survécu à la mort de son créateur, le dessinateur belge Morris, décédé en 2001. L’homme qui tire plus vite que son ombre est désormais dessiné par Achdé et scénarisé par Jul. Ces deux derniers sont à l’origine du nouvel album de Lucky Luke à paraître aux éditions Dargaud le 23 octobre, un opus qui aura un ton très particulier.

Dans « Un cow-boy dans le coton », Lucky Luke hérite d’une plantation de coton et se retrouve en pleine période de ségrégation raciale dans les états du sud des Etats-Unis du XIXème siècle. La bande-dessinée, dans laquelle le Ku-Klux Klan remplace les Daltons en tant qu’ennemis du célèbre cow-boy, met aussi en scène un personnage historique, Bass Reeves. Ancien esclave, Reeves est un des premiers Marshalls noir des Etats-Unis et compte pas moins de 3000 arrestations à son actif. Né en 1838 et mort en 1910, Bass Reeves a été le premier shérif adjoint noir à l’ouest du Mississippi. Il sera, dans la bande-dessinée, aux côtés de Lucky Luke pour combattre le Klan.

Ce n’est pas la première fois que Lucky Luke s’associe ou s’affronte avec un personnage iconique de l’histoire des Etats-Unis -on peut citer, entre autres, Billy The Kid, Calamity Jane, ou encore Abraham Lincoln- mais « Un cow-boy dans le coton » est la première aventure de Lucky Luke dans laquelle un afro-américain fait partie des personnages principaux. Rendez-vous le le 23 octobre prochain pour la découvrir.