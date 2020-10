La marque Ultimate Ears a présenté d’étonnants écouteurs « true wireless » capables de se mouler directement sur l’oreille de leur utilisateur.

De plus en plus populaires sur le marché des écouteurs, les modèles intra-auriculaires se limitent pourtant à de simples embouts de silicone à s’enfoncer dans l’oreille. Si ces derniers proposent généralement plusieurs tailles afin de s’adapter au mieux à la morphologie de ses utilisateurs, le résultat n’est pas toujours concluant. Fort de ce constat, Ultimate Ears a présenté il y a peu ses UE Fits. Proposés à 249 dollars en précommande, ces derniers font passer l’intra-auriculaire au niveau supérieur, en intégrant un gel spécial capable de durcir et de se mouler directement sur l’oreille de son utilisateur afin de proposer une écoute optimisée, mais surtout une bien meilleure isolation acoustique.

Grâce à son concept innovant, les UE Fits proposent “un ajustement personnalisé qui offre un confort sans pression, douleur ou irritation, même après une utilisation prolongée”, assure la marque dans un communiqué de presse relayé par The Verge. Grâce à un processus de 60 secondes programmable depuis l’application sur smartphone, le gel liquide contenu à l’intérieur des écouteurs sans-fil est ainsi capable de prendre la forme parfaite des oreilles de son utilisateur, avant de durcir de manière permanente grâce à une mini lampe à LED intégrée. Ce processus plutôt ingénieux, similaire à celui utilisé par les prothésistes ongulaires, permet ainsi d’obtenir une reproduction fidèle de l’oreille. La marque ne précise en revanche pas si des solutions peuvent être apportées en cas de moulage raté.

Après une première campagne de crowdfunding réussie, les UE Fits sont désormais accessibles en précommande pour 249$ en vue d’un lancement cet automne. Proposés en coloris bleu marine, blanc et lilas, ces derniers sont pour le moment disponibles uniquement aux États-Unis, mais une livraison internationale est annoncée prochainement par la marque.