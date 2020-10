Le 6 octobre, « Apex Legends » se pare de nouveaux items et objets cosmétiques, d’un nouveau mode de jeu mais surtout du « cross-play » en bêta sur PC (via Origin), Xbox One et PS4.

Le 6 octobre, Apex Legends se pare d’une de ses plus importantes mises à jour. La bataille royale en ligne, développée par Respawn, entame un nouvel événement « Marché secondaire » (ou « Aftermarket »), d’un nouveau mode de jeu et surtout du très attendu cross-play. Son éditeur, Electronic Arts, l’avait promis en juin dernier lors de son événement EA Play Live. À partir de mardi prochain, Apex Legends accueillera en effet ce système en version bêta. Il sera activé par défaut pour tous les joueurs qu’ils soient sur PC, par le biais d’Origin (et bientôt via Steam aussi), sur PlayStation 4 ou sur Xbox One. EA n’a cependant pas évoqué le prochain portage du jeu sur Nintendo Switch, promis aussi en juin mais encore en attente de la part des joueurs. Aucune version du jeu prévue sur PS5 et Xbox Series X n’a, par ailleurs, été évoquée.

Dès le 6 octobre, toutes les parties seront divisées en deux groupes : les joueurs consoles (Xbox One et PS4) d’un côté et les joueurs PC, de l’autre. « Nous voulons nous assurer que les joueurs clavier-souris ne rencontrent pas des joueurs consoles, pour des raisons évidentes », précise Chad Grenier, directeur du jeu pour Respawn, dans un communiqué. Il est néanmoins possible pour les joueurs des deux camps de partager des parties ensemble. Pour cela, il faut inviter des amis de différentes plateformes dans une même équipe. Ces groupes composites seront, par contre, insérés dans des sessions de joueurs PC. De plus, les développeurs soulignent que, dans cette version bêta du moins, le cross-play n’impliquera pas de « cross-progression » – à savoir, l’accumulation d’items ou de récompenses sur diverses versions du jeu à travers un même compte. « Même si nous pensons que ce système reste important, il ne sera néanmoins pas disponible sur Apex Legends pour le moment mais nous en reparlerons au moment du lancement du jeu sur Steam un peu plus tard cette année. » Affaire à suivre.

En plus du cross-play et d’un « Marché secondaire » plein de nouveaux items et objets cosmétiques, Apex Legends s’accompagnera, le 6 octobre, d’un nouveau mode de jeu temporaire appelé Flashpoint. Dans ce dernier, aucun module de soin n’apparaît sur la carte mais de petites zones permettent aux joueurs de régénérer leur santé et leur bouclier. L’un de ses derniers points d’intérêt constituera aussi le centre du dôme dont le rayon se referme constamment. De quoi produire de belles tensions et des parties explosives !