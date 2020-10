Cette IA transforme vos fredonnements en solo de violon

« Tone Transfer » s’appuie sur un nouvel algorithme d’apprentissage automatique pour convertir vos fredonnements en solo de violon, de saxophone ou encore de trompette. Et c’est bluffant !

Sera-t-on bientôt capable de jouer un solo de violon à la Lindsey Stirling grâce à nos seuls fredonnements ? Cela pourrait être bientôt possible, grâce à ce nouvel algorithme d’apprentissage automatique créé par Google, et répondant au nom de « Tone Transfer ». Le procédé est enfantin : fredonnez un air au micro de votre smartphone ou de votre ordinateur, et laissez l’IA transformer vos fredonnements en une magnifique pièce de violon, de saxophone ou encore de trompette. Surtout, cette innovation est disponible dès à présent, et est pour l’heure capable de transformer des fichiers audio d’une durée de 15 secondes en instrument.

Pour avoir testé l’outil, c’est effectivement assez bluffant de réalisme, même si le résultat final devrait grandement dépendre du micro utilisé ainsi que de la justesse des notes du « fredonneur ». À noter qu’il est non seulement possible d’enregistrer sa voix, mais également de jouer d’un instrument réel et de convertir le son en un autre, parfait pour ceux qui savent déjà jouer d’un instrument mais qui aimeraient en modifier radicalement la sonorité. Néanmoins, cette solution reste encore expérimentale : on l’a essayé rapidement en enregistrant une partie de guitare, mais l’algorithme de Google nous a livré un résultat assez peu convaincant, notamment en raison du bruit du médiator qui frappe les cordes, ici transformé en des notes aiguës.

Heureusement, l’algorithme ne peut que se bonifier avec le temps. L’équipe de Google Magenta AI, à l’origine de cette innovation, met en effet à disposition une bibliothèque DDSP (Differentiable Digital Signal Processing), permettant aux curieux de comprendre le fonctionnement de l’algorithme, et, pourquoi pas, de proposer des pistes d’amélioration. À noter que l’outil est accessible via ce lien sur smartphone Android, Mac et Windows.