Mario Kart Live : Home Circuit, le jeu vidéo débarque dans la vraie vie

Nintendo a présenté aujourd’hui à la presse le nouvel opus de sa licence Mario Kart, avec Mario Kart Live : Home Circuit. Un nouveau jeu mêlant jeu vidéo et voitures téléguidées, qui promet déjà de faire des étincelles dans nos salons.

Habitué à proposer des concepts forts et souvent uniques, à la manière de Nintendo Labo et de ses jeux vidéo à construire, Nintendo revient cette année avec une version IRL de son jeu de course, baptisée Mario Kart Live : Home Circuit. Pour les joueurs, il s’agira de créer un circuit unique directement dans la vraie vie, avant de faire chauffer le moteur de son kart téléguidé à travers son salon. Un jeu dans la plus pure lignée des Mario Kart donc, qui intégrera plusieurs modes de jeu (Grand Prix, Course personnalisée, Contre la montre et Multijoueur local) ainsi que la possibilité de débloquer plusieurs catégories de véhicules, allant du 50cc au 150cc.

MARIO KART LIVE HOME CIRCUIT... Vivez l’expérience mario kart en réalité augmentée !

Si la course prendra place aussi bien ingame que sur le circuit imaginé par les joueurs, la frontière entre réel et virtuel devrait s’avérer particulièrement fine promet Nintendo, qui expliquait lors de sa conférence de presse que l’ensemble des perturbations (bonus ou malus) ingame aurait une répercussion directe sur le kart physique. Les carapaces rouges par exemple, stopperont le véhicule un court instant, tandis que les tempêtes de sable altéreront la direction du véhicule, le rendant particulièrement compliqué à manœuvrer. À l’inverse, il sera possible de bénéficier d’un pic d’accélération en ramassant un champignon virtuel.

Au fur et à mesure de leur avancée dans le jeu, et de l’accumulation des points d’expérience, les joueurs pourront créer leurs propres circuits grâce aux quatre portiques de carton intégrées dans le kit. Il sera ainsi possible de moduler n’importe quel circuit (à condition de rester en intérieur précise Nintendo), mais aussi de personnaliser les checkpoints, qui proposeront plusieurs types de bonus déblocables ingame. Il sera également possible de personnaliser son kart et son personnage, même si cela n’aura évidemment aucun impact sur la course. Outre les quelques nouveautés ingame proposées par Nintendo, Mario Kart Live sera surtout l’occasion d’imaginer de nouveaux challenges a dévoilé le constructeur, qui invite les joueurs à intégrer d’autres contraintes que celles proposées ingame, comme des barrières pour délimiter le circuit, ou des obstacles physiques à éviter.

Commercialisé à partir du 16 octobre prochain et déjà en précommande, le logiciel sera accessible gratuitement sur le Nintendo eShop, mais nécessitera d’acheter un pack de jeu vendu 99€ pour fonctionner. Ce dernier comprendra un kart Mario ou Luigi, ainsi que quatre portiques checkpoints, deux panneaux fléchés et un câble de chargement. Compatible Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, il sera possible de jouer jusqu’à quatre joueurs en mode local, à condition précise Nintendo que chacun possède sa propre console, mais aussi son propre kart. On espère évidemment que d’autres personnages du jeu auront eux aussi droit à leur véhicule personnel dans les mois qui suivront la sortie de Mario Kart Live, même si Nintendo n’a pour le moment fait aucune annonce à ce sujet.

