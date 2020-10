Le port USB-C du Stadia Controller peut désormais servir à deux nouvelles choses : accueillir un casque audio et relier une manette tierce.

Il est désormais possible d’utiliser d’autres manettes pour jouer sur Google Stadia. Mais il faut quand même se doter du Stadia Controller pour y parvenir. Selon 9To5Google, la firme de Mountain View expérimente actuellement ce qu’elle appelle le « mode Tandem. » Un joueur peut désormais connecter une autre manette à sa manette Stadia, en filaire, par le biais du port USB-C de cette dernière. Les manettes secondaires acceptées pour le moment sont les suivantes : Sony DualShock 4, Xbox One Controller, Xbox One Elite Controller (Series 1 et 2) et le Xbox Adaptative Controller. Pour que cela fonctionne, il faut impérativement que la manette Stadia soit connectée à un smartphone, un ordinateur ou à un Chromecast en wireless (sans fil).

Une fois connectée au Stadia Controller, la manette secondaire est traitée comme une simple projection de la manette Stadia. Le joueur peut donc presser un bouton sur sa manette secondaire comme sur sa manette Stadia : le résultat sera le même. Le mode Tandem ne peut ainsi être proposé en multijoueur local. En effet, si il y a bien deux manettes connectées l’une à l’autre, le système Stadia ne considère en réalité qu’il n’existe qu’une seule et même manette. De plus, Google prévient qu’il ne serait pas possible de brancher une multi-prise USB-C pour accueillir plusieurs manettes pour pallier à ce principe de miroir. Le Stadia Controller ne reconnaîtra seulement qu’une manette connectée directement à lui.

Brancher un casque en USB-C, c’est désormais possible

Par ailleurs, chose promise, chose due. Le port USB-C du Stadia Controller peut enfin accueillir des casques, écouteurs et combo casque-micro avec ou sans fil. Le Stadia Controller peut être connecté à un Chromecast ou à un navigateur web, sur mobile ou PC, pour que cela fonctionne. Jusqu’ici, le port USB-C ne permettrait que de relier la manette Stadia à un PC ou à un smartphone, ou de la recharger. The Verge rapporte néanmoins que la connexion Bluetooth, elle aussi promise, n’est pas encore effective. Pour connecter un casque audio sans fil, il faut donc que celui-ci se dote d’un récepteur USB-C.