Des chercheurs mandatés par le ministère américain de l’Agriculture sont parvenus à créer un nouveau matériau qui allie l’isolation thermique du bois à la luminosité du verre.

Si les vitres du Cybertruck de Tesla s’étaient dotées de ce nouveau verre en bois, elles ne se seraient peut-être pas cassées aussi facilement. Des chercheurs américains et des ingénieurs du Laboratoire des produits forestiers, rattaché au ministère américain de l’Agriculture, publient aujourd’hui une étude, dans Journal of Advanced Functional Materials, décrivant leur invention révolutionnaire : du bois fin et transparent comme du verre. Ce tout nouveau matériau est issu de la transformation de fins morceaux de bois de Balsa. Cet arbre – dont le nom scientifique est Ochroma pyramidale, pour les puristes – pousse en Amérique du sud et est connu pour son bois extrêmement cassant, utilisé par les maquettistes comme par les cinéastes. Pour transformer son bois en verre, ils ont trempé des planches de Balsa dans une solution à température ambiante suivant la technique de l’oxydation en bain de sel. Celle-ci permet d’oxyder toutes les matières organiques jusqu’à les détruire. Il ne reste que les composants inorganiques et certaines molécules résistantes comme la cellulose, qui constitue le bois. Les planches ainsi oxydées deviennent déjà presque transparentes. Pour terminer, elles sont badigeonnées d’alcool polyvinylique – généralement utilisé pour produire le « slime » gluant, apprécié des enfants et des fans de Ghostbusters – pour leur donner une certaine viscosité et finir de les transformer en véritable verre.

Selon les chercheurs, ce bois transparent serait plus léger et plus endurant que du verre conventionnel. Grâce à la cellulose conservée malgré la transformation, il ne casserait pas aussi facilement que du verre en simple vitrage mais finirait plutôt cabossé ou plié par un impact. De plus, et c’est là tout l’aspect révolutionnaire de ce matériau, il combine les avantages du verre et du bois. En effet, il garde la capacité du bois à retenir la chaleur et à bloquer la fraîcheur tandis qu’il confère une certaine luminosité de part sa transparence. Ce bois transparent serait donc parfait pour construire une maison lumineuse et particulièrement bien isolée, au sens thermique du terme. Ses heureux habitants n’auraient pas à consommer autant d’électricité pour leur chauffage interne. « Le développement de matériaux composites transparents pourrait potentiellement offrir des vitres moins chères et plus économes en énergie, remarquent les chercheurs dans leur étude. Le bois transparent est un exemple particulièrement prometteur, tant il se montre efficace dans la gestion de la lumière et de la chaleur. »