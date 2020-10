« Quelque chose de grand ». Le court trailer de « Monster Hunter », version cinéma de la saga du jeu éponyme avec Milla Jovovich dans le rôle titre, affiche clairement son intention de nous en mettre plein la vue.

« Comment ? Encore un film adapté d’un jeu vidéo avec Milla Jovovich ? Futur navet en vue. » Voilà une réaction probablement très répandue parmi ceux qui ont découvert ce (très) court trailer de « Monster Hunter », l’adaptation ciné de la série de jeux qui porte le même nom, éditée par Capcom et présente sur nos consoles depuis 2004. Il faut dire que Milla Jovovich est une spécialiste du genre et qu’elle a sans doute sa place de parking personnelle au siège du studio de jeux vidéos japonais. L’actrice d’origine russo-serbe naturalisée américaine a joué dans pas moins de six films « Resident Evil » (autre licence vidéo-ludique phare de Capcom), entre 2002 et 2016. Si la saga cinématographique qui s’appuie sur la série de jeux vidéos zombiesque n’a jamais vraiment brillé à travers les critiques, elle reste un succès au box-office. Un constat qui a sans nul doute motivé Capcom à réutiliser cette recette en l’appliquant à une autre licence culte.

Comme le montre le trailer, les chasseurs de monstres semblent avoir troqué les habituelles épées du jeu vidéo pour des sulfateuses avec lesquelles ils vont affrontent une créature aux proportions gargantuesques. Que les fans du jeu se rassurent néanmoins, le film devrait respecter son matériau d’origine selon le synopsis. Ainsi, on va suivre des soldats d’élite (sous les traits de Milla Jovovich, TI Harris, Meagan Good, et Diego Boneta) qui, suite à une tempête de sable, se retrouvent dans un monde peuplé de monstres gigantesques et insensibles aux balles. Les héros devraient donc vite laisser tomber les armes à feu et se doter d’armes plus efficaces, comme les épées, pour lutter contre la menace.

Paul W.S Anderson, mari de Milla Jovovich et réalisateur de quatre des six films Resident Evil, rempilera pour ce film. Prenant les autres productions à contre-pied, « Monster Hunter » promet une sortie en salles en décembre, malgré la pandémie. Capcom espère à l’évidence que le film rencontrera un succès similaire à celui de son équivalent vidéo-ludique : « Monster Hunter World« , le dernier opus de la série sorti en 2018, est tout simplement le jeu du studio nippon le plus vendu de l’histoire.