Depuis sa sortie le 28 septembre dernier, le free-to-play chinois « Genshin Impact » a connu un succès aussi fulgurant qu’inattendu.

Sorti le 28 septembre 2020, le jeu chinois Genshin Impact est devenu en l’espace de quelques jours seulement “le plus grand lancement international d’un jeu chinois de l’histoire”, rapporte le quotidien chinois South China Morning Post. Édité par MiHoYo, le RPG pourtant « free-to-play », aurait déjà rapporté 1,84 millions de dollars (selon Qimai Data), rien que sur la plateforme iOS. En dehors du territoire chinois, ce sont près de 5,3 millions de personnes qui s’étaient pré-enregistrées pour pouvoir bénéficier du jeu à sa sortie internationale. Mais alors, pourquoi un tel succès ?

1) C’est gratuit

Pour fonctionner, un jeu n’a évidemment pas besoin d’être gratuit. Le modèle free-to-play peut même devenir un véritable frein en cas de publicités omniprésentes. Concernant Genshin Impact, les développeurs de MiHoYo réussissent néanmoins à proposer un titre non seulement free-to-play, mais aussi très réussi graphiquement, stable, et surtout vraiment jouable gratuitement, sans avoir l’impression d’être lésé au bout de 10 minutes si on ne met pas la main au portefeuille.

2) Un air de Zelda : Breath of the Wild

Si Genshin Impact est gratuit, il n’en demeure pas moins extrêmement riche et complexe, au point que beaucoup le compare déjà à l’excellent The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti en 2017 sur Switch. Avec une direction artistique très manga, proche du chef-d’œuvre de Nintendo, le RPG plonge les joueurs dans un vaste monde magique baptisé Teyvat, et propose un gameplay orienté loot et exploration, avec de nombreux donjons à délivrer du mal. Le jeu aura nécessité plus de 100 millions de dollars de budget pour le développement et marketing.

3) Multiplateforme

Sans doute l’une des dimensions les plus intéressantes du jeu, outre son design et son gameplay réussis, Genshin Impact est jouable en multi plateforme sur PC, PS4, iOS, Android, et bientôt Nintendo Switch . Cela signifie non seulement qu’il est possible d’affronter ou de faire équipe avec des joueurs provenant de n’importe quel support, mais aussi et surtout que vous pouvez débuter une partie sur console avant de la reprendre ensuite sur smartphone dans les transports en commun par exemple. Cette disparition des frontière hardware entre les joueurs fait définitivement plaisir à l’heure des balbutiements du cloud gaming, et permet déjà de rassembler une énorme communauté.