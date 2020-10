Netflix va diffuser en 4K sur Mac, mais pas sur tous les modèles

Vous payez un abonnement Netflix à 15,99 euros pour disposer de la 4K mais vous ne pouvez pas en profiter sur votre Mac ? À l’arrivée de MacOS Big Sur, il sera enfin possible de streamer de la 4K sur Netflix depuis un Mac, mais le nombre de modèles compatibles sera restreint.

Netflix va prochainement pouvoir s’afficher en 4K sur Mac ! Cette mise à jour devrait logiquement débarquer à la sortie de MacOS Big Sur – prochaine version du système d’exploitation d’Apple – prévue à la fin de l’année. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas profiter de la définition maximale permise par Netflix. Apple vient de préciser que seuls les modèles équipés d’une puce T2 pourront bel et bien diffuser les programmes de Netflix en 4K, ce qui limite fortement le nombre de modèles concernés.

Cette fameuse puce T2 est en effet apparue en 2018, et équipe de ce fait tous les Mac parus depuis, soit les MacBook Pro depuis 2018, les MacBook Air 2018 ou plus récents, le Mac mini, le Mac Pro 2019, ou les iMac Pro et iMac 2020. Sur Mac, cette puce est notamment utilisée pour sécuriser le démarrage de l’appareil, et elle gère également les données du capteur d’empreinte Touch ID sur les ordinateurs équipés. Si elle est nécessaire pour afficher Netflix en 4K, c’est notamment parce que cette puce transcode également les vidéos HEVC, et cela deux fois plus rapidement que l’ancienne puce T1. De ce fait, cela laisse penser que Netflix transcode ses vidéos en HEVC sur Mac.

Par ailleurs, il ne s’agit pas de la seule condition pour profiter de la 4K sur Mac lorsque MacOS Big Sur sera livrée dans sa version finale. Il faudra nécessairement utiliser un Mac équipé de Big Sur, mais aussi disposer d’un abonnement Netflix Premium facturé 15,99 euros par mois, seule formule à proposer de la 4K. De plus, regarder du contenu en 4K sur Netflix ne pourra se faire que sur Safari, le navigateur d’Apple intégré aux Mac, et pas sur Google Chrome ou encore Mozilla Firefox. Enfin, il conviendra d’afficher de la 4K sur un écran compatible, forcément, ce qui n’est pas le cas des écrans des MacBook à la résolution dites « retina ».