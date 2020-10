La plateforme américaine n’a pas perdu son temps. Non seulement le trailer de « Jingle Jangle » est déjà là, mais la date de sortie de cette aventure musicale de Noël est prévue pour le 13 novembre, soit plus d’un mois avant les fêtes.

Noël arrive décidément de plus en plus tôt. Sachant que les fameux téléfilms de Noël débarquent souvent plus d’un mois avant le 25 décembre sur les chaînes de télévisions, Netflix a probablement décidé de suivre le même chemin en proposant un film de Noël le 13 novembre, soit deux semaines après Halloween et deux semaines avant la fête américaine de Thanksgiving. « Jingle Jangle : Un Noël enchanté » est néanmoins une plus grosse production que les téléfilms qui pullulent sur le petit écran. En effet, Netflix a recruté l’acteur Forest Whitaker et le réalisateur David E. Talbert, un habitué des films des Noël (Un Noël à El Camino, Almost Christmas).

Jingle Jangle nous plongera dans l’ambiance d’un village enneigé, Cobbleton, dans lequel vit un éminent fabriquant de jouet, Jeronicus Jangle (Forest Whitaker). Un peu rouillé, le vieil artisan retrouvera son génie grâce à sa petite fille (Madalen Mills) qui lui rend visite. Comme tout film de Noël qui se respecte, l’objectif est toujours le même : faire renaître la magie de Noël. Riche en effets spéciaux et en costumes extravagants, la production Netflix peut aussi se targuer d’avoir dans sa bande-originale des titres du chanteur John Legend ou encore du rappeur Usher.

Attention cependant, « Jingle Jangle » n’a strictement rien à voir avec la drogue addictive qui porte le même nom dans la série Netflix Riverdale. Selon Netflix, l’émerveillement que l’on pourra ressentir en regardant ce film ne présente heureusement aucun danger pour la santé. Reste à savoir si la plateforme de streaming réussira à faire naître la « magie de Noël » un 13 novembre.