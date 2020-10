Raspberry Pi officialise Fedora IoT, son nouveau système d’exploitation

L’ordinateur de poche vient d’annoncer sa prise en charge par Fedora IoT, spécialement dédiée aux objets connectés et à la domotique. Le système d’exploitation Fedora 33 a également été officialisé, avec de nombreuses mises à jour au programme.

Bien connu des hackers en herbes et des passionnés de programmation, le mini-ordinateur Raspberry Pi a annoncé sur son site officiel qu’il intégrerait désormais une prise en charge complète par GNU/Linux Fedora. Le système d’exploitation imaginé par la division de Red Hat et IBM spécialement dédié à l’Internet of Things a ainsi été officiellement présenté sous le patronyme de Fedora IoT, et devrait permettre à l’ordinateur de poursuivre son développement, notamment dans le secteur professionnel, mais aussi pourquoi pas, dans la domotique et le prototypage d’objets connectés.

C’est sur son blog officiel que le constructeur Red Hat a annoncé officiellement la nouvelle, promettant ainsi un support officiel pour les appareils basse consommation dotés de processeur ARM ou x86, comme c’est le cas des Raspberry Pi, mais aussi des Pine64 par exemple. Accessible depuis aujourd’hui, Fedora IoT comprend aussi le nouvel outil open source Platform AbstRaction for SECurity (PARSEC) visant à fournir une API commune pour la sécurité matérielle et cryptographique indépendamment du matériel utilisé. Actuellement disponible dans sa version bêta uniquement, Fedora IoT a été annoncé en parallèle de Fedora 33, lui aussi en version bêta, qui s’appuie sur un noyau Linux 5.8 et un bureau GNOME 3.38. Ce nouveau système d’exploitation destiné principalement aux ordinateurs portables et de bureau intégrera ainsi de nombreuses nouveautés, a d’ores et déjà promis Red Hat. En résumé : la prise en charge de versions mises à jour des langages Ruby, Python et Perl, ainsi que l’arrivée de l’éditeur de texte par défaut nano, qui pourra toujours être remplacé par vim ou emacs pour les utilisateurs qui le souhaitent.