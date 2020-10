L’interprète d’Iron Man, Robert Downey Jr., est prêt à mener à nouveau l’enquête dans la peau du plus célèbre détective du monde. Si « Sherlock Holmes 3 » n’est pas encore prêt de se montrer, l’acteur compte bien voir la saga se décliner en plusieurs spin-off ou séries… pourquoi pas sur HBO Max.

Et si le détective imaginé par Sir Arthur Conan Doyle était au centre du prochain MCU ? IndieWire rapporte aujourd’hui que Robert Downey Jr. et sa femme, la productrice Susan Downey, se sont exprimés au sujet de Sherlock Holmes 3, lors du Festival de l’innovation organisé par le magazine économique américain Fast Company. Le film est attendu depuis Sherlock Holmes : Jeu d’ombres, le deuxième opus de Sherlock Holmes et du Docteur Watson interprétés respectivement par Downey Jr. et Jude Law, sorti en 2011. Malgré les turbulences de la pandémie de COVID-19, en particulier pour les autres titres de la Warner, sa suite est toujours prévue pour une sortie le 22 décembre 2021. Les deux acteurs reprendraient leurs rôles respectifs et seraient mis en scène par Dexter Fletcher, le réalisateur de Rocketman. Désormais libéré de son personnage iconique de Tony Stark dans les films Marvel des années 2010, Robert Downey Jr. a bien l’intention de faire de l’univers victorien de Sherlock Holmes son nouveau terrain de jeu.

« Pourquoi faire un troisième film si ce n’est pas pour ensuite décliner en spin-off des joyaux d’éléments secondaires divers ? » a-t-il clamé lors Fast Company’s Innovation Festival. À ses côtés, la productrice Susan Downey a précisé sa pensée : « nous pensons que (ce troisième film) est une occasion pour en proposer davantage, de développer certains de ses personnages, surtout compte tenu des possibilités qu’offrent désormais HBO Max. Nous avons quelques idées mais cela prend beaucoup de temps et de coordination à réaliser. L’univers cinématographique Marvel ne s’est pas fait en un jour. » En somme, l’idée après Sherlock Holmes 3 serait d’en tirer plusieurs spin-off, connectés les uns aux autres, voire une série sur la nouvelle plateforme SVOD de la Warner, HBO Max. Il faut dire qu’avec le film Netflix Enola Holmes, l’univers du détective britannique a le vent en poupe. Cependant, le couple Downey n’a pas nécessairement l’envie de reprendre ce qui a déjà été fait : la série Sherlock sur la BBC, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman à l’écran, reste encore gravée dans les mémoires. « Nous ne voulons pas répéter ou refaire ce qui a déjà été produit ailleurs, a prévenu Robert Downey Jr. Mais je pense que la (franchise Sherlock Holmes) a de quoi prendre plus de dimensions. » Encore faudrait-il que les ayants-droits de Sir Arthur Conan Doyle soient du même avis.