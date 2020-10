Le OnePlus 8T pourrait prendre des selfies ultra-larges

Comme la marque l’a elle-même laissé entendre sur Twitter, le OnePlus 8T pourrait avoir droit à un capteur ultra grand-angle en façade, permettant de réaliser des selfies très originaux.

Le 14 octobre prochain, OnePlus devrait lever le voile sur son nouveau fleuron, le OnePlus 8T. Grâce à de multiples fuites, on connaît déjà en partie son design et certaines de ses caractéristiques, mais voilà qu’un nouveau leak nous laisse penser qu’il devrait plaire aux amateurs de selfies. Sur Twitter, le compte officiel de la marque vient en effet de teaser une énigmatique caméra ultra grand-angle, laquelle viendrait se positionner à l’avant du smartphone.

Strike a pose 📸 with the #OnePlus8T Ultra Wide Angle Camera. — OnePlus (@oneplus) October 4, 2020

Tandis que ce type d’objectif est généralement situé à l’arrière de nos smartphones, sa présence en façade lui offrirait des capacités inédites. La très large couverture d’un ultra grand-angle permettrait de capturer aisément des photos de groupe, ou alors des selfies devant des paysages ou des monuments, par exemple. De plus, cela donnerait au smartphone la possibilité de profiter d’un angle très large par défaut, et de le diminuer au besoin de manière logicielle pour bénéficier d’un angle plus « classique ». Et puisqu’on connaît en partie son design, on imagine que ce capteur prometteur sera placé dans un poinçon sur la dalle.

Du côté du reste de la configuration photo, le OnePlus 8T est attendu avec quatre capteurs à l’arrière, dont un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle – dorsal cette fois – de 16 MP, un capteur macro de 5 MP et un capteur de profondeur de champ de 2 MP. Sinon, on devrait profiter d’un bel écran AMOLED Full HD+ plat de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865 ainsi que de la technologie Warp Charge à 65W. En attendant sa présentation, le 14 octobre prochain, vous pouvez trouver toutes les informations dans ce dossier compilant toutes les fuites au sujet du OnePlus 8T.