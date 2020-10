Klinc, une assurance digitale pensée pour les geeks

L’assureur Zurich a lancé récemment « Klinc », une assurance adaptée aux tendances actuelles de consommation et permettant d’assurer facilement ses appareils mobiles.

À mesure que nous nous équipons de toujours plus d’équipements tech, les assurances deviennent fortement conseillés pour assurer tout ce petit monde. Or, il n’est pas rare de se perdre devant la jungle d’offres disponibles et la lourdeur administrative de certaines assurances lorsqu’il s’agit d’assurer des produits connectés souvent très chers, fragiles, mais aussi renouvelés fréquemment. C’est en partant de constat que la filiale française de l’assureur suisse Zurich lance « Klinc », une assurance qu’elle destine à une population « jeune et connectée ». Cette assurance est avant tout destinée aux particuliers qui souhaiteraient assurer leurs appareils mobiles comme un smartphone, une tablette, un ordinateur, une smartwatch, etc.

« Klinc propose une expérience nouvelle » affirme Zurich dans son communiqué, souhaitant balayer les aprioris concernant la lourdeur administrative des assurances traditionnelles. Avec Klinc, tout se passe sur une application mobile unique sur laquelle on peut gérer son assurance de bout en bout, de la signature du contrat à la déclaration d’un sinistre, en passant par le changement ou l’ajout de nouveaux appareils. Toutes les démarches se réalisent en ligne et sont contrôlables à distance. Aussi, Klinc propose une offre totalement sans engagement : via un simple bouton on/off disponible sur l’application, il est possible d’activer ou de désactiver l’assurance à tout moment, permettant d’assurer certains produits durant une courte période – un voyage par exemple – et d’arrêter les prélèvements lorsqu’on le souhaite. Pour finir, Klinc compte 180 centres de réparation en France métropolitaine pour réparer vos biens assurés, tout en mettant à disposition un produit de substitution dès lors que la durée de réparation est supérieure à 24 heures.