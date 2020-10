Aujourd’hui, à 18 heures en France, AMD va présenter sa nouvelle gamme de microprocesseurs pour ordinateurs de bureau : les Ryzen 5000 profitant de la nouvelle architecture Zen 3. Le fabricant électronique devrait dévoiler ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000, quant à elles, le 28 octobre prochain.

Aujourd’hui, AMD, l’autre grand fabricant américain de semi-conducteurs, présentera en grande pompe sa nouvelle série de microprocesseurs. Les AMD Ryzen série 5000 seront les premiers à bénéficier de l’architecture Zen 3. Même les processeurs dernier cri conçus respectivement pour les futures PlayStation 5 et Xbox Series X et S n’en profiteront pas et resteront attachés à la génération Zen 2. Les nouvelles puces seront dévoilées et détaillées par Lisa Su, l’ancienne ingénieure taïwanaise et actuelle PDG d’AMD. Elles devraient être avant tout orientées vers les performances vidéoludiques ou de créations de contenus audiovisuels.

With the next wave of AMD Ryzen processors and the all-new Zen 3 architecture, @AMD is taking its PC gaming and content creation leadership to new heights. Learn more October 8. pic.twitter.com/PAvA5m3FGo — AMD Ryzen (@AMDRyzen) September 9, 2020

Selon plusieurs rumeurs et les quelques informations dévoilées au compte-goutte ces dernières semaines, cette nouvelle vague de CPU se baserait encore sur une gravure en 7 nm mais pourrait aller jusqu’à se doter de 10 cœurs. Il faudra attendre l’architecture Zen 4 pour voir naître des processeurs gravés en 5 nm. Par ailleurs, selon leur constructeur, les AMD Ryzen 5000 offriraient 20% de plus de puissance moyenne que la précédente série. Selon The Verge, ils devraient surpasser les processeurs Intel de dixième génération, présentées plus tôt cette année, en attendant l’arrivée des processeurs Rocket Lake de 11ème génération prévus pour début 2021. AMD les présentera donc ce soir, 8 octobre 2020, à 18 heures, horaire de Paris en direct sur YouTube (ci-dessous). De plus, AMD devrait organiser une nouvelle conférence le 28 octobre pour dévoiler sa nouvelle série de cartes graphiques : les Radeon RX 6000 de génération RDNA 2.