Amazon a choisi le chanteur Lewis Capaldi pour son concert « Prime Day »

Le « Concert Prime Day » est un événement gratuit organisé par Amazon sur sa plateforme musicale Amazon Music. Coronavirus oblige, le concert sera visible uniquement en ligne et aura un objectif caritatif, dans un contexte où les musiciens ne peuvent plus se produire en live.

Régulièrement, Amazon organise des concerts pour ses abonnés ou pour le grand public. L’entreprise américaine avait sollicité précédemment de nombreux artistes, comme par exemple Taylor Swift, Dua Lipa ou encore SZA. Cette année cependant, la crise sanitaire empêche la tenue de concerts avec du public, ce qui a évidemment un impact considérable sur l’économie du monde de la musique, en particulier au Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle le prochain concert Prime Day s’est donné deux principaux objectifs : soutenir l’industrie de la musique via une opération caritative et sensibiliser le public aux conséquences de la pandémie sur l’avenir des salles de concert.

Pour cela, Amazon s’est associé à l’organisation caritative britannique « Music Venue Trust », qui a pour but de soutenir les différents lieux où se produisent les musiciens, des endroits malheureusement vides à cause des confinements à répétition. Trois artistes vont se produire à cette occasion : Lewis Capaldi (chanteur écossais dont le premier album, « Divinely Uninspired to a Hellish Extent » s’est classé premier des ventes d’albums au Royaume-Uni en 2019), Celeste (lauréate du « BBC Sound of 2020 » et de « l’Amazon Music Ones To Watch 2020 ») et la musicienne galloise Cate Le Bon. Le nom de Lewis Capaldi devrait vous dire quelque chose, puisque sa chanson « Someone You Loved » a accumulé près de 2 milliards de streams, un record absolu. Les concerts à huis clos devraient avoir lieu dans des salles renommées en Angleterre et au Pays de Galles. Lesquelles, on ne le saura que lorsque le concert débutera.

Pour suivre le concert, qui aura lieu le vendredi 9 octobre entre 20h et 22h, vous pouvez vous connectez au compte Twitch de la branche britannique d’Amazon Music ou directement via l’application Amazon Music disponible sur iOS et Android. En plus d’assister à des performances live, il sera bien sûr possible de soutenir les PME du monde de la musique. De son côté, Amazon va investir 85 millions d’euros dans ce secteur très touché par la crise de la Covid-19.