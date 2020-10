En phase de test, cette nouvelle fonctionnalité va permettre à l’utilisateur de se débarrasser de la fenêtre pop-up « Vous êtes encore là ? » qui s’active quand vous en êtes en plein visionnage de votre troisième épisode d’affilée sur Netflix.

La plupart des séries Netflix sortent sous la forme d’une saison entière plutôt qu’un épisode par semaine, et cela incite fortement certains utilisateurs à enchaîner les épisodes, parfois en un ou deux jours seulement. Jusqu’à récemment, Netflix vérifiait que vous n’étiez pas tombé raide mort devant votre télé à force de regarder des séries, via un message assez envahissant qui apparaissait tous les trois épisodes. La formule « Vous êtes encore là ? » va bientôt arrêter d’embêter les amateurs de binge-watching. Une option permettra en effet de continuer à regarder sans interruption intempestive de cette fenêtre pop-up.

Vous pourrez évidemment conserver cette option qui s’avère très pratique si vous êtes effectivement interrompu par un événement extérieur et que Netflix continue à tourner, ce qui gâche de l’énergie en plus de vous faire perdre le fil de votre série. Pour certains, cette fenêtre a cependant une manière très condescendante de sous-entendre qu’il n’est pas sain de regarder une série pendant plusieurs heures d’affilées. Autre problème de taille, si vous êtes incapable (ou trop fainéant) pour vous déplacer et aller chercher la télécommande ou la manette de PS4, Netflix décide pour vous que vous avez passé trop de temps devant la télé. Quelle que soit votre ressenti sur le binge-watching et le temps excessif passé devant un écran de télévision, il est toujours bon d’avoir une mise à jour qui donne plus de liberté à l’utilisateur. Merci Netflix.