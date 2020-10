Comme chaque année, le battle royale Fortnite va fêter Halloween avec un événement spécial, les « Fortnitemares ». Si les ajouts concernent habituellement des monstres ou des objets, cette année pourrait également être l’occasion de réintroduire un ancien personnage iconique du jeu, Midas.



La tradition est bien rodée. Depuis son lancement, Fortnite continue de sortir à chaque Halloween les « Fortnitemares » (pour les non-anglophones, il s’agit d’un jeu de mot entre « Fortnite » et « cauchemar ») qui constituent une bonne occasion pour les joueurs de collectionner des objets inédits comme des skins exclusifs pour leur personnage. L’événement a aussi des impacts directs sur le gameplay, puisque pendant qu’il est actif, des monstres débarquent sur la carte à travers des brèches, histoire de pimenter les choses. Cette année, Epic Games a décidé de remettre une couche en faisant revenir un personnage iconique, ou presque. En effet, le fameux Midas du chapitre 2 devrait revenir mais sous forme de zombie.

Des fuites ont montré une main zombifiée et une nouvelle version de Midas. Pour rappel, le personnage a une grande importance dans l’intrigue générale du Battle Royale. D’après les leaks, Midas devrait revenir sous la forme d’un PNJ accompagné de ses sbires fantômes. Des morts-vivants qui ajouteront des éléments de gameplay caractéristiques de la période d’Halloween, ce qui devrait ravir les joueurs. On pourrait notamment profiter d’un nouveau mode, de nouveaux défis, et de nouvelles récompenses.

On reste néanmoins au conditionnel, car ces fuites ne sont pas certaines. D’autant que la date de commencement des « Fortnitemares » reste inconnue pour le moment. Si l’on se base sur les années passées, cela devrait débuter quelques jours avant Halloween, à la fin du mois d’octobre.