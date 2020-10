Si vous trouvez les débats entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ennuyeux ou qu’au contraire vous en voulez toujours plus, ce jeu mobile est fait pour vous.

La première passe d’armes entre le président actuel des Etats-Unis Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden la semaine dernière a peut-être donné des idées à certains développeurs. « Unpresidential« , un jeu mobile pour iOS et Android produit par le studio 3D Bright, propose de porter cet exercice télévisuel traditionnel qu’est le débat à un tout autre niveau. Si, dans la réalité, les candidats n’hésitent plus à s’insulter (on retiendra, entre autres, « Sleepy Joe » ou encore « Clown » et même un « fermez-la » au débat du 29 septembre), ce jeu en 3D fait carrément des « punchlines » balancées par l’un ou l’autre des candidats de véritables armes de destruction massive.

Les joueurs pourront en effet utiliser diverses répliques cinglantes pour affaiblir l’adversaire. Parmi les techniques spéciales utilisables, on trouve “Working Class Joe”, “Mega MAGA !”, ou encore “Unavoidable Tax !”. Et ce n’est pas tout, car des événements aléatoire (« Special Events ») peuvent arriver à tout moment et déstabiliser le joueur qui devra utiliser une combinaison de touches pour s’en sortir. Ces événements s’appuient sur les moments les plus marquants du mandat de Donald Trump, comme l’impeachment ou la crise du coronavirus par exemple.

Le jeu est évidemment lié au contexte politique et les développeurs promettent de le mettre à jour régulièrement en fonction des rebondissements politiques ou internationaux. Mieux encore, de nouveaux personnages devraient venir s’ajouter aux prétendants à la Maison Blanche, comme Kamala Harris (colistière de Joe Biden), Bernie Sanders (ex-candidat à la primaire démocrate), Kim-Jong Un, ou encore Vladimir Poutine. Unpresidential sera disponible gratuitement sur iOS et Android dès le 21 octobre prochain.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu vidéo vient s’immiscer dans la politique. En 2017, à l’occasion de l’élection présidentielle, le parti France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon avait créé la surprise en sortant un jeu mobile, Fiscal Combat. Ce Beat them all, qui a eu droit à une suite pour les élections européennes de 2019, nous mettait dans la peau d’un Jean-Luc Mélenchon pixelisé qui « secouait » des « oligarques » comme Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy, ou encore Emmanuel Macron. Support de propagande ou simple divertissement ? C’est au joueur de se faire une idée.