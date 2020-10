Ryzen 5000 : AMD officialise enfin ses nouveaux processeurs Zen 3

L’attente aura été longue, mais c’est enfin fait : AMD a présenté sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 5000, basés sur l’architecture Zen 3.

Autrefois challenger sur le terrain de CPU, AMD a regagné ses lettres des noblesses ces dernières années grâce à ses processeurs Ryzen. Sur la saison 2020 – 2021 AMD compte bien enfoncer le clou, avec la série 5000 présentée ce jeudi 8 octobre à l’occasion d’une conférence de presse en ligne, Covid oblige.

Laisse-moi Zen Zen Zen

La grande nouveauté de cette série est bien l’arrivée de la microarchitecture Zen 3. AMD la présente sans surprise comme plus performante, et moins vorace en énergie pour obtenir 2,4 fois plus de performances par watts par rapport à la génération précédente (Zen 2). Au delà des performances, elle amène également la prise en charge de nombreuses nouvelle technologies, tant pour les usages bureautiques que les usages liés au gaming.

AMD a tenu d’abord appuyer sa capacité à largement augmenter les fréquence en mode « boost », mais aussi 19% d’instructions par cycles supplémentaire ou encore des amélioration au niveau du cache unifié entre tous les cœur, avec désormais 32 Mo de cache L3. Dernière nouveauté, une réorganisation de l’agencement des cœurs afin qu’ils communiquent mieux entre eux et limiter la latence. C’est notamment utile en jeu.

La gamme Ryzen 5000 en bref

Pour cette première salve, AMD a principalement montré son Ryzen 9 5900X qui, selon AMD, offre en moyenne 26% de performances supplémentaires sur une sélection de 11 jeux en 1080p… par rapport au dernier Ryzen 3900XT. C’est aujourd’hui selon la marque le processeur de jeu le plus performant du marché. Dans le détail, toute le gamme de décompose ainsi :

Ryzen 5 5600X : 6 cœurs, 12 threads à 3,7 GHz (4,6 GHz en boost) ; TDP de 65 W

Ryzen 7 5800X : 8 cœurs, 16 threads à 3,8 GHz (4,7 GHz en boost) ; TDP de 105W

Ryzen 9 5900x : 12 cœurs, 24 threads à 3,7 GHz (4,8 GHz en boost) ; TDP de 105 W

Enfin, AMD avait gardé un dernier bébé :

Le Ryzen 9 5950X : 16 (!) core, 32 Threads pouvant monter jusqu’à 4,9 GHz pour un TDP de 105.

Prix et disponibilité

Tous les processeurs annoncés seront commercialisé le 5 novembre à partir de 299 dollars pour le 5600X, 449 pour le 5800X, 549 dollars pour le 5900X et enfin799 dollars pour le Ryzen 9 5950X. Les prix en euros ne sont pas encore disponibles mais ne devraient pas tarder à arriver.

Revoir la conférence

Comme la conférence était diffusée sur YouTube le replay est tout de suite disponible !