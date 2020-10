The Witcher : voilà le synopsis de la saison 2 !

La première saison de The Witcher avait plutôt satisfait le public mais sa narration fragmentée dans le temps n’était pas toujours aisée à suivre. Le synopsis de la saison 2 promet une histoire plus linéaire. Attention spoilers.

« Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. » Le synopsis de la saison 2, dévoilé par Netflix, affiche clairement la couleur : cette nouvelle saison commencera précisément là où la première a fini. Pour rappel, après huit épisodes à explorer le passé des trois personnages principaux de la série (Geralt de Riv, Yennefer de Vengeberg et Cirilla Fiona Elen Riannon), le destin avait enfin réuni le sorceleur campé par Henry Cavill et la jeune Ciri interprétée par Freya Allan.

Deux éléments ressortent de ce synopsis. D’abord, un lieu bien connu des lecteurs de Andrzej Sapkowski et des joueurs de la série vidéo ludique The Witcher du studio CD Projekt : Kaer Morhen. Ce château est le quartier général des sorceleurs et sera le théâtre de l’entraînement d’une Ciri moins craintive que dans la saison 1. L’autre élément, c’est que l’univers de The Witcher risque d’être chamboulé par des luttes violentes pour le pouvoir, déjà bien présentes dans la saison 1. Bref, entre ce synopsis et les photos dévoilées il y a quelques jours, The Witcher saison 2 se fait sérieusement attendre, d’autant que la saison est pour l’instant orpheline d’une date de sortie.

Voici le 1er aperçu de Henry Cavill dans la saison 2 de #TheWitcher ! pic.twitter.com/bNaEILd2a3 — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) October 5, 2020

En plus du synopsis et des photos, on dispose d’informations sur les nouveaux personnages et leurs acteurs pour cette saison 2. Carmel Laniado incarnera Violet, un nouveau personnage créé pour la série et Joel Adrian interprétera un autre sorceleur du nom de Hemrik (qui n’est pas dans les livres). Anya Chalotra reprendra quant à elle son rôle de Yennefer. En attendant cette saison 2, vous pouvez toujours (re)voir la saison 1 sur Netflix ou lire notre critique.