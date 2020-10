Le Roborock S5 Max est au prix de 359 euros avec le code PFRBOOST20 aujourd’hui chez eBay ! Attention, stock limité, expédition rapide depuis l’Europe.

Code promo : PFRBOOST20

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Notre test du Roborock S5 Max

Dévoilé à l’IFA 2019 de Berlin à la rentrée, le Roborock S5 Max est un aspirateur-robot connecté qui fait partie des plus complets du marché. En plus de l’aspiration du sol, le Roborock S5 Max propose de laver votre sol avec sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 mL capable de nettoyer près de 200 m² de surface sans jamais avoir besoin de remettre de l’eau. Bien sûr, il dispose de toutes les fonctionnalités typiques de la marque, avec notamment la présence d’une dizaine de capteurs intégrés dont un télémètre laser, ce qui permet à l’aspirateur-robot d’appréhender son environnement avec précision et de dresser une carte du logement nettoyé.

Cette offre n’est plus disponible ?

Si l’offre de cet article est victime de son succès, consultez le tableau ci-dessous pour dénicher le meilleur prix de ce Roborock S5 Max !