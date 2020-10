Au Val-Thorens, un drone jouera le rôle d’ange-gardien pour les skieurs

Pour la première fois, un domaine skiable pourra être surveillé par un drone qui assistera les secouristes, notamment grâce une caméra thermique, indispensable pour repérer les victimes ensevelies par la neige.

Les drones commencent à envahir tous les espaces. Envisagés par les sociétés de livraisons pour remplacer les humains, souvent offerts à Noël pour les particuliers, et toujours utilisés par les militaires, les drones sont indubitablement une technologie d’avenir. L’un des meilleurs atouts de ces machines commandées à distance est leur capacité à couvrir beaucoup de terrain en utilisant la voie aérienne. Une qualité qui n’a pas échappée aux secouristes de la station de sports d’hiver de Val Thorens (Savoie). Plus précisément, c’est le service de la vallée des Belleville qui s’est équipé du premier drone qui aura spécifiquement une fonction d’analyse du domaine skiable et d’assistance aux secours.

Non seulement une zone skiable est très difficile à surveiller car elle est tout simplement très étendue, mais elle est en plus le théâtre d’accidents comme des avalanches qui ensevelissent les skieurs, ce qui rend la tâche particulièrement complexe aux secouristes. Cette complexité devrait s’amoindrir grâce à ce drone équipé de deux caméras embarquées. L’une utilise un spectre thermique et l’autre est équipée d’un zoom grossissant 180 fois. On imagine aisément que la combinaison de ces deux caméras va permettre de repérer les victimes d’une avalanche beaucoup plus rapidement et efficacement qu’auparavant. Le drone est également doté d’un haut-parleur, afin que les services de secours donnent des instructions aux skieurs imprudents.

Ce nouvel outil a amené à la création de la « cellule drone » qui sera donc spécialisée dans l’utilisation de l’appareil. En plus de détecter la position exacte des personnes ensevelies, la cellule pourra déterminer quelles sont les zones à risque (avalanche, inondation, éboulement etc.) et surveiller l’ensemble du domaine skiable, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Espérons que les skieurs ne seront pas gênés par cette surveillance aérienne.