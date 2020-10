Une mise à jour du PlayStation Store met à mal la PS Vita et la PS3

Ce mois-ci, pour faire de la place à l’arrivée prochaine de la PlayStation 5, Sony va réduire drastiquement l’accès au PlayStation Store pour les propriétaires de PSP, PS Vita ou de PS3.

Une nouvelle génération naît en grande pompe tandis que l’ancienne meurt en silence. Nos confrères du site spécialisé Planète Vita ont obtenu « de source sûre » de nouvelles informations concernant les propriétaires d’une PlayStation 3, d’une PSP ou d’une PS Vita. Ces anciennes consoles de salon (pour la première) et portables (pour les deux dernières) ne pourront plus autoriser l’accès à des copies numériques de jeux à la fin du mois prochain. En effet, le 19 octobre, Sony va déployer une mise à jour du PlayStation Store, son magasin en ligne, sur PC et le 28 octobre sur l’équivalent mobile. A compter de ces dates, les joueurs encore accrochés à ces appareils d’anciennes générations n’auront plus la possibilité d’y acheter des titres ou des DLC pour PS3, PSP ou PS Vita. Ils ne pourront pas non plus se procurer de nouveaux thèmes, avatars ou applications pour ces consoles. Leur seul moyen, jusqu’à nouvel ordre, sera d’accéder au PlayStation Store directement installé sur leur PS3 ou PS Vita. Les joueurs PSP seront, quant à eux, définitivement délaissés. Les achats effectués précédemment seront néanmoins toujours accessibles via le compte d’utilisateur sur le PlayStation Network (PSN).

Selon Planète Vita, cette mise à jour du PlayStation Store intervient évidemment pour donner plus de place aux productions pensées pour la future PlayStation 5, dès le mois prochain. Mais avec elle, c’est tout un pan des créations vidéoludiques notamment portables qui signe son arrêt de mort progressif. En guise de rappel, la PlayStation Portable – première console du genre pour Sony, à l’époque – a été lancée en Europe en septembre 2005. Depuis, plus de 80 millions d’unités se seraient vendus avant que le PSN n’en soit détaché en 2014. La PlayStation Vita, quant à elle, est sortie en janvier 2012 et n’a atteint que les 16 millions de vente. Enfin, la PlayStation 3 – la plus grosse machine commercialisée par Sony avant la PS5 – siège en Europe depuis mars 2007.