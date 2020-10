Voilà à quoi ressemblera l’immense campus Google à San Jose

L’entreprise américaine a dévoilé il y a quelques jours les rendus de son futur campus Downtown West, situé dans la ville de San Jose en Californie. Cette zone immense s’approche davantage du quartier que du simple espace de travail.

Après Mountain View en Californie, Google envisage désormais de poser ses valises à San Jose, la ville voisine. Le géant américain du numérique a en effet pour objectif de construire un nouveau campus gigantesque baptisé Downtown West, rapporte le site du média américain The Verge. L’espace s’étend sur près de 79 acres (319 000 m²). Il ressemblerait davantage à un quartier hipster qu’à un campus d’entreprise si l’on en croit les premiers rendus dévoilés par le membre des GAFA dans une longue vidéo de présentation officielle (ci-dessous).

Bureaux, open-spaces, mais aussi logements, parcs, commerces, lieux d’animations… Le nouveau campus imaginé par Google devrait encore un peu plus flouter les limites entre vie privée et professionnelle des employées de la firme. Parmi les rendus dévoilés par l’entreprise, on découvre ainsi Creekside Walk, un espace vert bordant un couloir de métro, ou encore Meander, une “promenade urbaine” interdite aux voitures, qui permettra d’accueillir divers évènements, allant de la projection au spectacle de plein air. Si une grande partie du campus sera logiquement réservée aux bureaux de Google, le géant du web promet néanmoins 5 900 logements individuels, ainsi que 46 500 m² de commerces de proximité, restaurants ou espaces culturels. Actuellement en attente de validation par le conseil municipal de San Jose, le projet Downtown West devrait être lancé au printemps de l’année 2021. Pour rappel, ce n’est pas le seul nouvel espace que Google souhaite construire dans les années à venir. La société avait déjà annoncé en 2018, un investissement de près d’un milliard de dollars destiné à la construction d’un campus dans le quartier d’Hudson Square à New-York, de l’autre côté du pays.