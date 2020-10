iPhone 12 : un chargeur sans-fil vient de fuiter

Surprise ! À quelques heures seulement de la prochaine keynote Apple, qui présentera officiellement l’iPhone 12 et ses variantes Mini, Pro et Pro Max, un modèle de chargeur sans fil vendu par un fabricant tiers vient de fuiter.

La nouvelle keynote Apple se tiendra dans quelques heures seulement (pour la suivre en direct, c’est par ici), mais il faut bien l’avouer, il reste peu de suspens concernant les annonces attendues ce soir. En plus du nouvel iPhone 12 et de ses trois déclinaisons, les adeptes de la marque à la pomme espèrent ainsi retrouver une version mini de l’enceinte HomePod, ainsi qu’un casque sans fil Airpods Studio, et pourquoi pas, une officialisation des balises Bluetooth AirTracks. Pourtant, si on pensait déjà connaître la fiche technique du prochain smartphone de l’entreprise américaine, une nouvelle fuite vient de relancer les rumeurs concernant le mode chargement de l’iPhone 12. Tandis que beaucoup avaient annoncé le retour du système MagSafe, initialement utilisé sur MacBook, le fabricant d’accessoires japonais MPOW, relayé par le site MacRumors.com, vient de dévoiler un nouveau chargeur magnétique sans fil “conçu pour le nouvel iPhone”.

Après avoir décrit un “mécanisme magnétique en forme d’anneau”, capable de se fixer aux différents modèles d’iPhone 12 grâce à un puissant aimant, la société poursuit, en détaillant l’ensemble des composants présents dans cet intrigant chargeur sans fil. Concrètement, et si cette fuite de dernière minute s’avère exacte, le mécanisme aimanté présent à l’intérieur du chargeur permettra au téléphone d’être solidement arrimé à son socle, et ainsi d’améliorer les performances de ce type de recharge. Si le public devrait rapidement être fixé au sujet de ce nouveau mode de chargement, il faudra sans doute attendre ce soir 19 heures, heure française, pour avoir le fin mot de l’histoire, et lever enfin le voile sur l’un des smartphones les plus attendus de l’année 2020.