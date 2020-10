Amazon va adapter en série « Souviens toi… l’été dernier »

Cinéma Par Victor Keller le 15 octobre 2020 à 13h10

Après Scream, c’est un autre classique de l’horreur qui va être converti en série. Sorti en 1997, I Know What You Did Last Summer raconte l’histoire d’un groupe d’amis traqués par un tueur très informé sur leurs méfaits passés. Amazon Prime Video se chargera de cette nouvelle adaptation.