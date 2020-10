Avec la nouvelle mise à jour 8.00, les joueurs pourront enregistrer des conversations vocales, en session multijoueur, et les envoyer aux services de modération de Sony. L’idée est de faciliter la lutte contre le harcèlement à l’occasion de la sortie prochaine de la PlayStation 5.

Propriétaires d’une PlayStation 4, il se peut que votre console vous informe, cette semaine, qu’elle pourra désormais, en quelque sorte, vous écouter. En effet, grâce à la nouvelle mise à jour logicielle 8.00, la console de Sony est autorisée à enregistrer vos conversations vocales en ligne et à les utiliser à des fins de modération. Cette nouvelle mesure, classée dans « Party Safety » (ou « sécurité en partie ») et repérée notamment par The Verge, a paniqué plus d’un joueur sur les réseaux sociaux mais l’objectif de Sony n’est pas d’espionner les utilisateurs. Concrètement, la mise à jour 8.00 va permettre à certains joueurs, malmenés voire harcelés par d’autres dans une session multijoueur en ligne, de recourir à un enregistrement de la conversation et de l’envoyer aux services de modération de Sony. Ceux-ci pourront ainsi prendre des mesures pour suspendre ou bannir le joueur enregistré.

D’après Slash Gear, Sony Interactive Entertainment – la branche vidéoludique de Sony – a ajouté l’option d’enregistrer les conversations des joueurs dans ses termes d’utilisation depuis 2013. La vraie nouveauté actuelle est son rôle dans la modération des joueurs. Si Sony ne la met en place qu’aujourd’hui, c’est bien évidemment pour l’installer dès le lancement de sa PlayStation 5, le mois prochain. Comme la firme japonaise l’indique dans un communiqué, « l’enregistrement des conversations vocales pour modération sera une fonctionnalité disponible sur PlayStation à son lancement. (…) La notification diffusée sur PS4 aujourd’hui vous indique simplement que si vous participez à un chat audio avec un joueur PS5 à l’avenir, il pourrait soumettre votre conversation à Sony pour modération. » Pourtant, selon les médias américains et les premiers joueurs ayant installé la mise à jour sur leur PS4, il semble que cette nouvelle fonctionnalité s’appliquera autant pour les joueurs PS4 que PS5.

La mise à jour 8.00 implique d’autres changements, majoritairement liés au volet communication du système. Les joueurs auront, par exemple, accès à de nouveaux avatars. Ils pourront aussi rendre muets tous les micros activés, dans une conversation multijoueur, directement depuis le menu d’options rapides. Les groupes conversationnels textuels et audio seront désormais confondus. La création d’Événements et de Communautés privées ne sera néanmoins plus possible. Enfin, la version 8.00 provoquera un changement de nom de l’application mobile PS4 Remote Play pour PS Remote Play, afin d’inclure la PS5.