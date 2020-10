Le prochain Spider-Man pourrait être une réunion de tous ses interprètes

Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, le prochain Spider-Man pourrait rassembler les trois derniers acteurs ayant incarné l’homme-araignée au cinéma : Tobey Maguire, Andrew Garfield, et Tom Holland. Une chose assez unique dans l’histoire du cinéma, mais pas si étonnante dans le monde de Spider-Man.

Avec l’introduction discrète de J.K Simmons (J.Jonah Jameson, le journaliste résolument anti-Spider-Man présent dans la trilogie de Sam Raimi) dans la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home et l’arrivée récente au casting du Spider-Man 3 du MCU de Jamie Foxx (Electro dans The Amazing Spider Man 2), on commençait à croire de plus en plus à la mise en place d’un lien entre les différents univers cinématographiques Spider-Man dans le prochain film le concernant. La chose semble se confirmer, puisqu’une rumeur avance que Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont précédé Tom Holland dans le costume de Spider-Man au cinéma, seraient au casting de ce film dont le titre est pour le moment inconnu.

Depuis 2002 et la sortie du premier Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, le héros tisseur de toile a eu droit à huit films entièrement consacrés à ses aventures : la trilogie de Sam Raimi (2002-2007), les deux The Amazing Spider-Man de Marc Webb avec Andrew Garfield dans le rôle titre, deux films du MCU avec Tom Holland et un excellent film d’animation, Spider-Man : New Generation. Ajoutons à cela les apparitions de Spider-Man dans les films du MCU et le stand-alone consacré à Venom sorti en 2018 et on obtient l’un des super-héros les plus récurrents dans les salles obscures. Bref, si la rumeur se confirme, ce nouveau film Spider-Man aura une ampleur inédite, y compris dans le MCU qui a pourtant réuni presque tous ses héros dans Avengers : Endgame, même si ces derniers appartenaient au même univers cohérent.

Simple apparition sous forme « d’easter egg » ou véritable implication dans l’intrigue ? Le mystère reste entier sur les implications potentielles de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield dans le film. En tout cas, Spider-Man est le héros idéal pour ce genre de bizarrerie scénaristique : le MCU va revenir sur les dimensions alternatives au cours de sa quatrième phase et l’accord récent entre Sony et Marvel au sujet des droits de l’homme-araignée pourrait bien donner naissance à un véritable « Spider-Verse » cinématographique. Si le futur film Spider-Man n’est pas victime d’un report, il sortira normalement le 15 décembre 2021 en France.