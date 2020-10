La PlayStation 5 présente sa nouvelle interface

Sony a dévoilé aujourd’hui un premier aperçu vidéo de l’interface utilisateur de la PlayStation 5, à seulement quelques semaines de sa sortie officielle.

Après les Xbox Series X et S, qui présentaient il y a peu leur nouvelle interface utilisateur, c’est au tour de Sony de dévoiler en détail les nouvelles fonctionnalités de sa console de salon. Attendue pour le 19 novembre prochain, le PlayStation 5 proposera en effet plusieurs outils inédits, destinés à rendre l’expérience de jeu encore plus immersive, mais surtout plus simple, et davantage tournée vers les interactions sociales. “La nouvelle expérience utilisateur est entièrement centrée sur le joueur. Elle a été pensée pour vous fournir une véritable expérience de nouvelle génération, renforçant l’immersion et vous connectant à des jeux exceptionnels ainsi qu’à une communauté de joueurs passionnés”, assure ainsi Sony dans un communiqué publié sur son blog officiel.

Tout, tout de suite

Parmi les nouveautés notables annoncées par la marque aujourd’hui, on retrouve ainsi un nouveau Centre de contrôle, capable de fournir “un accès immédiat” aux différentes options système sans avoir à quitter le jeu en cours. Le constructeur japonais promet également une navigation simplifiée et quasi instantanée entre les jeux et l’interface de la console. Cela aurait été rendu possible grâce à une refonte totale de l’écosystème entre la console et le réseau. Dans la vidéo d’une dizaine de minutes dévoilée en surprise par Sony, on découvre aussi les Activités, une nouvelle fonction inédite présentée sous forme de cartes et qui permettra de “découvrir de nouvelles opportunités de gameplay, de revenir sur des choses qui vous ont échappé, d’accéder directement à des niveaux ou défis qui vous intéressent.”

À noter que les images dévoilées par Sony ont été capturées dans un environnement de préproduction. La marque précise ainsi que certaines modifications mineures peuvent encore être décidées avant la sortie officielle de la console le 19 novembre 2020.