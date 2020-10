Il s’agira d’un court-métrage consacré à Olaf, le fameux bonhomme de neige de la Reine des Neige. Il sortira le 23 octobre prochain sur la plateforme de streaming Disney+.

Pensé à l’origine comme un personnage détestable, Olaf est finalement devenu le faire-valoir comique de la Reine des neiges. Ce bonhomme de neige, qui a la particularité de pouvoir désolidariser se membres les uns des autres, est notamment obsédé par son souhait de profiter de l’été et de la chaleur. Une ambition inatteignable pour un bonhomme de neige qui fond au soleil. Ce nouveau court-métrage lui étant dédié devrait revenir sur « ses premiers pas alors qu’il prend vie et cherche son identité dans les montagnes enneigées à l’extérieur d’Arendelle ». Une origin story donc, qui s’affiche dans une bande-annonce quelques jours avant sa sortie.

Le court-métrage va donc sans doute revenir sur les premiers moments de la vie du bonhomme de neige, après qu’il a été créé par Elsa, une des protagonistes principales de La Reine des neiges. Ce spin-off, baptisé en anglais Once Upon A Time a Snowman, a été réalisée par Trent Correy, qui s’était déjà occupé de l’animation du personnage dans la Reine des Neiges 2, sorti en 2019. Comme dans les films, c’est le comédien Dany Boon qui s’est chargé de doubler Olaf en français.

La Reine des neiges (2013) et sa suite retrouvez notre critique de la Reine des Neiges 2 (2019) font partie des plus grosses réussites de la maison Disney ces dernières années. Les deux films ont enregistré chacun plus d’un milliard de dollars au box-office mondial et l’ensemble des produits dérivés des films -en particulier les chansons- ont également rencontré un succès considérable. Rien d’étonnant donc à ce que Disney capitalise sur la licence et plus précisément sur un personnage qui fera vendre une pléthore de peluches à Noël.