La PlayStation 5 sera équipée d’un système de ventilation intelligent

Attendue pour le 19 novembre prochain en France, la future console de Sony sera équipée d’un ingénieux système de refroidissement, capable de s’adapter aux jeux les plus gourmands.

On l’avait déjà vu dans une récente vidéo dévoilée par Sony le mois dernier, la PlayStation 5 bénéficiera d’un imposant système de refroidissement, censé permettre à la console de rester silencieuse, mais surtout correctement ventilée, même lorsque cette dernière fait tourner des monstres de puissances comme Cyberpunk 2077, ou encore Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, qui sortiront dans le courant du mois de novembre. Une avancée de taille quand on compare la nouvelle console à la PS4, qui disposait d’une ventilation particulièrement bruyante, et ce peu importe la puissance de jeu.

Avec un nouveau ventilateur embarqué de 120 mm de diamètre pour 45 mm d’épaisseur, le système de refroidissement de la PlayStation 5 a ainsi été entièrement retravaillé, expliquait récemment le chef de la conception mécanique en charge de la PlayStation 5 Yasuhiro Ootori au site 4Gamer.net. En plus de son imposant volume, il sera en effet épaulé par trois capteurs de température et un logiciel capables d’adapter la vitesse du ventilateur en fonction des ressources consommées par le jeu. Ce système devrait ainsi se montrer beaucoup plus silencieux que la PlayStation 4, mais promet aussi d’être évolutif, puisque ce dernier pourra bénéficier de mises à jour d’optimisation par la suite. Concrètement, chaque jeu devrait bénéficier d’une ventilation personnalisée contrôlée par l’APU, l’unité de traitement accéléré, de la machine, qui pourra être adaptée en temps réel par Sony grâce à la collecte de données thermiques réalisées par les capteurs embarqués. À noter que selon Yasuhiro Ootori, le nouveau système de refroidissement de la PS5 sera efficace peu importe la position dans laquelle l’utilisateur placera la console (à l’horizontale ou à la verticale). Reste à voir comment se comportera réellement la machine une fois commercialisée.