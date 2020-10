Windows 10 installerait des applications à votre insu

D’après de nombreux utilisateurs, Windows 10 se mettrait à installer des applications de la suite Office sans aucune action de leur part. Problème : ces applications sont payantes et se frayent une place de choix dans le menu démarrer d’un utilisateur. Le problème serait en partie dû à un bug de Microsoft Edge.

Les utilisateurs de Windows 10 sont nombreux à s’insurger depuis plusieurs semaines contre Microsoft. Comme l’indique The Verge, nombre d’entre eux ont en effet constaté que leur ordinateur Windows 10 se mettait à installer des applications de type PWA (Progressive Web App) contre leur gré. Parmi ces apps débarquées comme par magie sur leurs PC, on retrouvait notamment les versions PWA de la suite Office ; Excel, Word, PowerPoint ou encore Outloook, quand bien même le propriétaire de l’ordinateur n’avait jamais procédé à une installation quelconque. Problème : la suite Office n’est pas gratuite, à la différence des versions web installées furtivement, qui, elles, le sont. Beaucoup ont donc vu dans cette pratique une tentative de Microsoft d’effectuer de la publicité déguisée pour pousser à l’abonnement à sa suite Office. Non seulement ces versions web étaient installées sans action de l’utilisateur, mais les versions originales se frayaient un chemin royal dans le menu démarrer, avec, à portée de clic, une souscription à un abonnement chez Microsoft.

Voilà que le mystère commence à s’éclaircir. L’apparition de ces applications non désirées serait, semble-t-il, due à un bug de Microsoft Edge. Le navigateur lançait les véritables applications Office au lieu des versions web lorsqu’on cliquait dessus depuis le menu démarrer, au lieu d’aller ouvrir la version PWA directement dans Edge. L’ouverture d’une page pour souscrire à un abonnement ne semble donc pas intentionnelle. Néanmoins, l’installation automatique de ces versions web semble en revanche être une fonctionnalité voulue par Microsoft. La firme de Redmond l’a confirmé auprès de The Verge, qui vient d’indiquer qu’elle va corriger ce bug de « migration » entre les versions web et les applications complètes d’Office. Les versions PWA d’Office peuvent bien être désinstallées à tout moment depuis Microsoft Edge, mais c’est ici le procédé qui peut poser problème.