Un youtubeur façonne un sabre laser Star Wars (presque) fidèle à l’orginal

The Hacksmith, un youtubeur qui s’est fait un nom en en reproduisant des objets emblématiques (et souvent dangereux) de la pop culture, s’est récemment attaqué à la fabrication d’un sabre laser à plasma rétractable inspiré de Star Wars. Le résultat est pour le moins impressionnant, ou inquiétant, selon le point de vue.

Quel fan de Star Wars n’a jamais rêvé de manier un sabre laser et de se prendre pour un Jedi (ou un Sith, pour ceux qui auraient basculé du côté obscur) ? Objectif atteint pour le youtubeur « The Hacksmith », même si le résultat est aussi dangereux qu’encombrant. Ancien ingénieur, The Hacksmith a fondé sa chaîne youtube dans un seul but : « prendre des idées fictives de films, de jeux vidéo et de bandes dessinées, et fabriquer de véritables prototypes fonctionnels ». Ce forgeron en herbe a ainsi (re)créé les griffes de Wolverine ou encore un cybertruck avec une tourelle automatique. Vous l’aurez compris, ses créations ne sont pas des jouets mais des copies qui se veulent les plus fidèles possibles à leur version fictionnelle. Cette fois-ci, The Hacksmith a relevé un défi considérable, celui de reproduire un sabre d’une galaxie lointaine, très lointaine…

Alors oui, ce sabre laser paraît relativement incommode, d’autant que son utilisation nécessite de porter un sac à dos qui contient des batteries. Des batteries qui peuvent faire tenir le « sabre laser » allumé pendant… cinq minutes. En revanche, non seulement ce sabre rétractable à plasma a une esthétique assez proche des sabres que l’on peut voir dans Star Wars, mais il monte en plus à une température de près de 4000°. Dans la vidéo de test ci-dessus, on peut voir le youtubeur découper un Stormtrooper à taille réelle ou encore transpercer un mur en métal. Des expériences grandiloquentes mais qui ont nécessité le port de lunettes et de gants de protection. Il manquait peut-être à The Hacksmith une véritable maîtrise de la Force pour manier ce sabre laser comme les Jedi.

Pour rappel, créer et faire fonctionner un véritable sabre laser nécessiterait l’énergie d’une centrale nucléaire. Mais la version de The Hacksmith reste révolutionnaire, d’autant qu’elle a été conçue avec les moyens du bord. Pour connaître tous les secrets de fabrication de ce sabre laser plasma rétractable, vous pouvez regarder la vidéo de confection de The Hacksmith, qui cumule déjà 20 millions de vues.