Acer lance ses Chromebook compatibles 4G avec Snapdragon 7c !

Acer lance ses Chromebook équipés de la plateforme Qualcomm Snapdragon 7c et de la 4G (en option) : l’Acer Chromebook Spin 513 et l’Acer Chromebook Enterprise Spin 513.

Après avoir lancé de nombreux nouveaux modèles d’ordinateurs portables et de moniteurs gaming, Acer débarque sur un secteur où on ne l’attendait plus : les Chromebook. La marque dégaine deux premiers modèles, L’Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/ CP513-1HL) et l’Acer Chromebook Enterprise Spin 513, deux Chromebook qui se délestent des puces d’Intel et optent pour la plateforme Qualcomm Snapdragon 7c, leur offrant une compatibilité 4G, en option. Cette plateforme se compose qu’un processeur octa-core Qualcomm Kyro 468 gravé en 8 nm ainsi que d’un GPU Adreno 618, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et d’un stockage s’étalant jusqu’à 128 Go. Cela permet permet aux Chromebook de proposer une autonomie assez impressionnante de 14 heures, selon le constructeur.

Du côté du reste des caractéristiques, on retrouve une dalle IPS Full HD de 13,3 pouces entourée de bordures très fines. Le tout est surmonté d’un verre Corning Gorilla afin de proposer une résistance accrue face aux rayures et aux chocs. L’ordinateur pèse un peu moins d’1,2 kg pour seulement 15,55 d’épaisseur. Côté connectivité, on retrouve le WiFI 802.11ac avec la technologie 2×2 MIMO, la 4G (en option), le Bluetooth 5.0, deux ports USB-C et un port USB-A 3.2. L’Acer Chromebook Entreprise Spin 513 propose les mêmes caractéristiques, mais dispose, en plus, d’une plus grande sécurité avec des fonctionnalités professionnelles dans la gestion d’un parc informatique d’entreprise grâce aux spécificités de Chrome OS.

Acer en profite pour annoncer son Chromebox CXI4, un boitier à harnacher à l’arrière d’un moniteur et intégrant un processeur Intel Core i7 de 10ème génération et de plusieurs ports : jusqu’à cinq ports USB 3.2 Gen 2, en plus d’un port USB 3.2 de Type-C et de deux ports HDMI. Enfin, on retrouve l’Halo d’Acer, une petite enceinte connectée qui diffuse votre musique et des informations utiles grâce à Google Assistant.

L’Acer Chromebook Spin 513 sera disponible e France en janvier, à partir de 429€. L’Acer Chromebook Enterprise Spin 513 sera quant à lui disponible en février 2021, à partir de 699€. Enfin, l’Acer Chromebox CXI4 sera disponible au 1er trimestre 2021 à partir de 569€, et l’enceinte connectée Halo d’Acer en décembre au prix de 119€.