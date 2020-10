Ces trois derniers mois, Netflix a gagné plus de 6 milliards de dollars et 2,2 millions de nouveaux abonnés. Si l’année 2020 continue de lui être profitable, les conséquences de la pandémie de COVID-19 en 2021 risquent de ne pas lui rendre la tâche facile.

Si 2020 a été rude, qu’en sera-t-il de 2021 ? Le confinement généralisé et les mesures d’isolement engendrées par la crise sanitaire actuelle continuent de bénéficier aux plateformes de streaming. Comme le rapporte The Verge, Netflix aurait gagné 6,44 milliards de dollars durant le troisième trimestre de cette année, non sans l’aide de 2,2 millions d’abonnés payants supplémentaires. Pour rappel, les six premiers mois de l’année 2020, Netflix avait accueilli 26 millions de nouveaux abonnés – contre « seulement » 28 millions en deux fois plus de temps, sur toute l’année 2019. Autrement dit, malgré la paralysie de l’industrie du divertissement, la SVOD fait encore recette. Mais les conséquences de l’arrêt de la majorité des grandes productions audiovisuelles risquent de se faire sentir dès la nouvelle année.

2021, une année sans contenu ?

« La pandémie et son impact continuent de rendre les projections futures incertaines, soulignent les deux PDG de la plateforme, Reed Hastings et Ted Sarandos, dans un communiqué. En espérant que le monde en guérisse en 2021, nous nous attendons à ce que notre croissance retrouve des niveaux plus faibles, similaires aux années pré-COVID-19. » Cette crainte prend principalement sa source dans l’incapacité prochaine à maintenir un débit constant de nouveaux contenus, tels que le printemps et l’été 2020 en ont profité. Netflix devrait bientôt arriver à court de programmes originaux (ou de films de cinéma sauvés de la fermeture des salles) déjà filmés et prêts à la diffusion. L’annulation, pour des raisons financières, de plusieurs séries originales – notamment GLOW, I’m not okay with this ou The Society – malgré le fait que certaines (comme pour la saison 4 de GLOW) étaient en partie déjà filmés, va aussi contribuer à réduire le nombre de nouveaux programmes en 2021. Et sans ce rythme ahurissant de nouveautés, le nombre de nouveaux abonnés risque d’en pâtir.

Une prochaine augmentation du prix ?

En conséquence, selon The Verge, Netflix pourrait bientôt augmenter à nouveau ses prix pour maintenir sa stabilité économique. D’autant que la compétition pour les nouveaux abonnés risque d’être encore plus rude maintenant que Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max sont installés. Malgré tout, pendant ce temps, Netflix expérimente de nouvelles stratégies pour conquérir le public. Par exemple, en Inde, elle va bientôt organiser sa première « StreamFest » : deux jours durant lesquels des non-abonnés pourront accéder à Netflix gratuitement.