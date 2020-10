Une excellente nouvelle pour ceux qui en ont marre des sagas interminables et des courses de voitures pas toujours très réalistes, un coup dur pour les fans de Vin Diesel et des effets spéciaux grandiloquents impliquant des véhicules de toutes sortes.

Alors certes, Fast & Furious aura généré plus de onze films. Pas de grande saga sans spin-off, c’est la règle, et elle a été bien respectée avec, entre autres, le spin-off 2019 (voir notre critique de Fast & Furious Hobbs & Shaw) et qui a tout e même généré plus de 750 millions de dollars au box-office. Les spin-off sont toujours un bon moyen de capitaliser sur une série de films qui a déjà atteint un certain seuil d’indigestion mais ça n’empêche pas Fast & Furious de dépasser les dix films. En effet, on sait déjà qu’il y aura, en tout, onze Fast & Furious et que les deux derniers épisodes seront réalisés par Justin Lin, un expert de la franchise (il est derrière cinq des films de la saga).

Les raisons de cette décision sont inconnues mais il devenait probablement difficile de renouveler la saga. La pandémie de coronavirus a du reste légèrement ralenti la course effrénée des suites de Fast & Furious, puisque le neuvième épisode a été reporté et sortira le 26 mai 2021. Pour rappel, cet opus devrait propulser Dominic Toretto (Vin Diesel) et Leticia « Letty » Ortiz (Michelle Rodriguez) dans l’espace, une première pour F&F. John Cena sera le petit nouveau au casting et incarnera le frère de Dominic Toretto. Après onze films, Fast & Furious sera sans doute à court de membres familiaux sortis du chapeau et d’arènes improbables pour les courses de voiture.

Comme indiqué précédemment, rien n’interdit aux producteurs de continuer à exploiter la franchise à travers des spin-off. Un Fast and Furious avec des personnages féminins est notamment sur les rails. Comme toujours, le seul juge sera le box-office.