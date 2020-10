Hummer EV : GMC présente le premier « supertruck » électrique

Tesla n’a qu’à bien se tenir : GMC a dévoilé le premier « supertruck » électrique, son Hummer EV. Celui-ci se pare de capacités inédites pour un mastodonte silencieux dans son genre.

Gare à toi Cybertruck, la concurrence est là et elle est de taille ! GMC, la division de véhicules utilitaires du géant américain General Motors, a présenté le « premier supertruck 100% électrique au monde » : le Hummer EV. Le constructeur le présente comme une révolution et il faut dire qu’avec LeBron James en égérie, un remix de « Immigrant Song » de Led Zeppelin et une voiture qui semble dépasser le mur du son sans bruit (dans sa présentation publicitaire ci-dessous, du moins), le Hummer EV en a tout l’air. Avec ses quatre roues motrices, ce dernier roule à l’aide d’un moteur d’une puissance de 1000 chevaux. Selon les estimations de GMC, il serait capable d’atteindre les 99 kilomètres par heure en approximativement trois secondes. Sa double couche de batterie « ultium » à 24 modules du constructeur lui conférerait 563 kilomètres d’autonomie entre deux recharges. La recharger, justement, s’accompagne même d’une animation réalisée par des LED au niveau des feux avant. D’après le constructeur, il suffirait de dix minutes pour recharger l’équivalent de 165 km d’autonomie.

Le GMC Hummer EV épate surtout par ses performances technologiques et motrices. Grâce à ses nombreuses caméras – dont même deux positionnées sous la carrosserie, entre le véhicule et la route – il serait capable d’analyser finement la route. Cette capacité lui permettrait notamment de doubler automatiquement d’autres véhicules, « en fonction des routes compatibles » précise le constructeur. Le Hummer EV se veut aussi un « supertruck » complètement tout terrain. Pour preuve, il se dote de ce que GMC surnomme un « Extract Mode » qui enclenche les suspenseurs afin qu’ils lèvent le véhicule jusqu’à ce que celui-ci soit à une hauteur suffisante du sol pour s’y adapter. Le Hummer EV pourra ainsi, non pas contourner, mais rouler sur des reliefs rocailleux, a priori, sans effort. Grâce à ses quatre roues motrices, le véhicule pourra aussi profiter de son Mode crabe qui lui confère la capacité de rouler en diagonale. Le Hummer EV, première édition, sera disponible à l’automne 2021 pour la bagatelle de 112 595 dollars. GMC est néanmoins confiant de son succès (tous les véhicules en précommande sont déjà écoulés, après tout) : le constructeur a déjà prévu de sortir de nouveaux modèles chaque année jusqu’au printemps 2024, en baissant constamment leur prix jusqu’à atteindre 79 000 dollars.