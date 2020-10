5G : Orange et Free veulent partager leurs bornes réseau

Les deux opérateurs mobiles pourraient décider de mutualiser leur réseau 5G. Une telle décision permettrait d’accélérer le déploiement de la nouvelle fréquence, mais permettrait aussi aux deux entreprises de faire des économies.

L’information a été confirmée par Stéphane Richard, PDG d’Orange, en parallèle de l’Université du Très Haut Débit, qui se tenait les 20 et 21 octobre derniers aux Sables-d’Olonne. L’homme d’affaires a ainsi expliqué que “la voie (était) libre pour la mutualisation de la 5G entre Orange et Free”. Cette volonté de rapprochement ne date évidemment pas d’hier. Avant même l’ouverture des enchères visant à attribuer les différentes bornes 5G aux plus offrants, les deux géants de la télécommunication mobile s’étaient déjà acoquinés. Si les discussions entre Free et Orange avaient été mises en pause lors de la procédure d’attribution, elles ont désormais repris, et pourraient s’avérer très profitables, non seulement pour les deux entreprises, mais aussi pour les consommateurs.

La mutualisation des réseaux Orange et Free permettrait en effet aux deux opérateurs d’améliorer leur qualité de service 5G, en assurant une couverture réseau maximale et équivalente, même dans les zones peu couvertes par les nouveaux services réseau. En s’alliant, Xavier Niel et Stéphane Richard pourraient aussi réaliser d’importantes économies. Cette option semble être sérieusement envisagée par les deux partis, qui ne seraient d’ailleurs pas les premiers à désirer une mutualisation de leurs réseaux. Il y a quelques années déjà, SFR et Bouygues Télécom s’étaient déjà associés pour mutualiser leurs réseaux 2G, 3G et 4G. Les deux entreprises pourraient d’ailleurs elles aussi, envisager de partager leurs bornes 5G. Pour le moment, les nouvelles normes de connectivité ultra haut débit ne sont toujours pas accessibles en France. Mais l’arrivée de la 5G semble désormais plus proche que jamais, à l’heure où Orange dévoilait récemment son premier catalogue d’offres 5G à destination de ses clients.