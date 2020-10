Le robot-chien de Boston Dynamics va se munir d’un… bras

Le Spot de Boston Dynamics n’en finit plus d’affoler les passionnés de robotique. Un an après sa mise en vente, le robot-chien se dote de nouveaux accessoires, dont une station de recharge et un bras robotique lui offrant de nouvelles possibilités.

Le robot Spot de Boston Dynamics a beau être disponible à la vente depuis la fin de l’année dernière, cela n’empêche pas la société de continuer à l’améliorer. Au cours d’un événement Collision from Home, la firme a annoncé que son étonnant robot-chien tout droit sorti d’un épisode de Black Mirror allait avoir droit à quelques accessoires intéressants. Parmi eux, on retrouve tout d’abord une station de recharge que le robot pourra regagner de lui-même lorsqu’il arrivera à court de batterie, et cela de manière totalement autonome un peu à la manière d’un robot aspirateur. Le second est autrement plus étonnant ; il s’agit d’un bras robotique qui vient se fixer à la bête pour lui offrir de nouvelles aptitudes. Ce bras, capable de six degrés de mobilité, permettra au Spot de devenir un parfait assistant domestique, capable d’ouvrir des portes et de ramasser des objets avec précision. « Cela ouvre vraiment de larges horizons sur ce que les robots peuvent faire » s’est exclamé le fondateur de Boston Dynamics à l’annonce de ces nouveaux accessoires.

Si ces innovations ne risquent pas (encore) de faire entrer le Spot dans les chaumières du grand public, le bras robotique pourrait être une excellente solution dans des entrepôts de préparation de colis, comme ceux d’Amazon, par exemple. Reste encore à payer le prix fort pour acquérir l’engin. Mis en vente en septembre 2019 pour des entreprises sélectionnées sur le volet, le Spot est désormais disponible à tout un chacun depuis juin 2021. À ce jour, Spot en aura vendu seulement 250 unités, ce qui reste une performance honorable tant il s’agit d’un produit de niche et au regard de son prix élevé ; 75 000 euros, sans accessoires.