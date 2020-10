Willow fera son retour en série sur Disney+

Malgré son succès commercial modeste et des critiques pas très élogieuses, Willow a tout de même acquis une certaine notoriété dans le milieu de la pop culture depuis sa sortie en 1988. Voilà qui justifie probablement le retour sur Disney+ du héros de petite taille qui sera de nouveau incarné par Warwick Davis.

Toujours soucieux de proposer plus de contenu sur sa plateforme de streaming, Disney n’hésite pas à puiser dans de très vieux tiroirs pour d’éventuelles suites et autres remakes. Après les remakes des dessins-animés classiques Disney en live-action (Aladdin, Le Livre de la Jungle), Disney va cette fois-ci s’attaquer à un classique de la fantasy, Willow. Comme beaucoup d’autres films qui font l’objet d’une reprise de nos jours, les aventures de Willow prendront la forme d’une série, diffusée sur Disney+. Et pour donner un peu plus d’importance à cette annonce, Disney a précisé qu’il s’agira de la première série produite par « Lucasfilm » qui n’est pas dans l’univers Star Wars depuis 2015. Pour rappel, le réalisateur à l’origine de la saga spatiale avait coécrit et produit le film Willow de 1988. Autre nouvelle de taille, Warwick Davis reprendra son rôle de Willow.

Disney a précisé que la série se déroulerait « plusieurs années après les événements relatés dans le film ». Pour rappel, Willow raconte l’aventure du petit personnage éponyme qui prend sous son aile une enfant qui, d’après une prophétie, détrônera une reine tyrannique du nom de Bavmorda. Cette dernière fera tout pour s’en débarrasser et Willow fera tout pour la protéger, aidé par, entre autres, un mercenaire du nom de Madmartigan (joué par Val Kilmer). On ignore si ce dernier sera de retour dans la série, mais en tout cas, Warwick Davis est ravi de reprendre son rôle : « Willow Ufgood incarne le potentiel héroïque de chacun. C’est un honneur pour moi de rejouer ce personnage. » Entre 1988 et aujourd’hui, l’acteur a notamment participé aux sagas Harry Potter et Star Wars.

Le tournage devrait commencer en 2021 au Pays de Galles, histoire de reproduire les paysages féeriques du film de 1988. Le réalisateur américaine Jon M. Chu se chargera du pilote et les showrunners de la série seront Jonathan Kasdan et Wendy Mericle. Le film de 1988 constituait déjà une certaine avancée dans le domaine des effets spéciaux et la série devrait profiter des moyens techniques actuels pour donner une seconde vie à ce film que certains considèrent comme culte.