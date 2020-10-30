Disney+ : infos, prix, catalogue et nouveautés
Disney+ est disponible en France depuis plusieurs mois. Retrouvez dans ce dossier tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle plate-forme de streaming : infos, prix, contenus, etc.
Sommaire
- Combien d’écran avec Disney+ ?
- Quand est sorti Disney+, quel est le prix de l’abonnement en France ?
- Comment avoir et regarder Disney plus en France ?
- Comment installer et regarder Disney+ sur son smartphone, le mettre sur sa TV ?
- Découvrez une partie du catalogue de Disney+ en France ?
- Quels sont les séries et les films qui arrivent prochainement sur Disney+ ?
Disney+, c’est la plateforme de streaming de référence pour les contenus signés Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic… et bien plus encore ! Proposée sans publicité, la plateforme Disney+ offre une grande variété de longs et de courts métrages exclusifs, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées… sans oublier un accès sans précédent à l’incroyable catalogue issu des différentes marques de The Walt Disney Company représentant près d’un siècle de créativité !
Disney+ propose depuis son lancement aux consommateurs de tous âges, une offre de divertissement inégalée alliant découverte, émotion et sens du spectacle. Avec près de 29 millions d’abonnés payants dans les premiers pays où la plateforme est aujourd’hui proposée (Etats-Unis, Canada, Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico), Disney+ devient en France, à l’instar d’autres pays d’Europe occidentale, une destination pour découvrir et redécouvrir les plus grandes histoires ainsi que de nombreux Disney+ Originals.S'abonner à Disney+ pour 6,99 € par mois
Combien d’écran avec Disney+ ?
Disney+ propose l’intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de configurer jusqu’à 7 profils différents, de télécharger en illimité sur 10 appareils et de bénéficier de recommandations personnalisées. La firme précise que la 4K ne sera en revanche pas disponible en période de confinement.
En outre, les parents ont la possibilité de définir des profils « Enfants » avec une interface conviviale et facile d’utilisation pour accéder à tous les programmes adaptés à leur âge.
Quand est sorti Disney+, quel est le prix de l’abonnement en France ?
Disney+ est disponible en France depuis le 7 avril. Le prix de l’abonnement est de 6,99 € par mois ou 69, 99 € par an. Profitez des 7 premiers jours offerts pour tout nouvel abonnement.S'abonner à Disney+ pour 6,99 € par mois
Comment avoir et regarder Disney plus en France ?
- Disney+ sera disponible directement sur le site DisneyPlus.com
- Les abonnés pourront profiter du service Disney+ sur la plupart des écrans connectés (téléphones portables, tablettes, consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.).
- Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ en France (sur le marché de la TV payante et des offres de fourniture d’accès à Internet) et pourra ainsi commercialiser ce service auprès de ses abonnés et élargir sa distribution via des accords avec d’autres opérateurs tels que les FAI.
- Les abonnés Canal+ engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries pourront bénéficier d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. Les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ pourront quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an.
Comment installer et regarder Disney+ sur son smartphone, le mettre sur sa TV ?
Disney+ sera disponible directement sur le site DisneyPlus.com ou sur les différentes boutiques d’applications :
- Amazon (Fire TV, téléviseurs connectés Fire TV Edition, Tablettes Fire)
- Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV)
- Google (téléphones Android, écrans Android, Google Chromecast)
- Écrans connectés LG fonctionnant avec webOS
- Microsoft (Xbox One)
- Roku (lecteurs multimédia Roku et téléviseurs Roku)
- Écrans connectés Samsung Tizen
- Sony/Sony Interactive Entertainment (tous les écrans Sony fonctionnant avec Android et PlayStation 4)
Découvrez une partie du catalogue de Disney+ en France ?
On sait à quoi va ressembler le catalogue de Disney+ à son lancement. La plateforme a dévoilé le programme des réjouissances et annonce qu’il sera possible de profiter de 500 films, 300 séries et 26 créations originales dès le 7 avril. Familiale et éclectique, la sélection réserve quelques surprises, même si on retrouve bien sûr toutes les productions de la firme. Seule petite nouveauté, les 30 premières saisons des Simpsons sont disponibles depuis le 7 avril. Une annonce qui s’explique par le rachat de la Fox par Disney en mars 2019. En revanche côté films, il ne faudra pas s’attendre à voir des productions très récentes puisque la chronologie des médias autorise la diffusion d’un long-métrage sur une plateforme de streaming à partir de 17 mois après sa projection en salle. Du côté des productions originales, on retrouvera La Belle et le Clochard en live-action, une série High-School Musical et The Mandalorian.S'abonner à Disney+ pour 6,99 € par mois
Star Wars
De grands moments de cinéma comme les 7 premiers épisodes de la saga Skywalker, depuis STAR WARS : UN NOUVEL ESPOIR jusque STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE, ROGUE ONE : A STAR WARS STORY, mais aussi la production Lucasfilm WILLOW…
Des séries d’animation incontournables, comme STAR WARS : THE CLONE WARS, STAR WARS : REBELS, STAR WARS RESISTANCE.
- ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
- STAR WARS : L’EMPIRE DES RÊVES
- STAR WARS : LA MENACE FANTÔME
- STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH
- STAR WARS : L’ATTAQUE DES CLONES
- STAR WARS : UN NOUVEL ESPOIR
- STAR WARS : L’EMPIRE CONTRE ATTAQUE
- STAR WARS : LE RETOUR DU JEDI
- STAR- WARS : THE CLONE WARS
- LEGO STAR WARS : L’AUBE DE LA RÉSISTANCE (2015/2016 )
- LEGO STAR WARS : LES CONTES DES DROÏDES (2014/2015)
- LEGO STAR WARS : LES AVENTURES DES FREEMAKER ( 2015/2017)
- LEGO STAR WARS : ALL-STARS (Overall series) ( 2018/2019)
- STAR WARS :REBELS (2014-2017)
- STAR WARS :REBELS (courts métrages) (2014/2015)
- STAR WARS : RESISTANCE (2018-2019)
- STAR WARS : THE CLONE WARS (2008-2020)
- STAR WARS : L’EMPIRE DES RÊVES
- LES MAKING-OF : THE MANDALORIAN
- STAR WARS : RÉSISTANCE (saison 1 et 2)
Marvel
De nombreux succès issus de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) comme AVENGERS, AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON, la saga IRON MAN, la saga CAPTAIN AMERICA, LES GARDIENS DE LA GALAXIE volume 1, ANTMAN, DOCTOR STRANGE, THOR et THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES mais aussi la saga XMEN…
Des séries d’animation pleines de rebondissements comme SPIDER-MAN, AVENGERS ASSEMBLE, HULK ET LES AGENTS DU SMASH, MARVEL LES GARDIENS DE LA GALAXIE…
- ANT-MAN
- AVENGERS
- AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON
- CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER
- CAPTAIN AMERICA : WINTER SOLDIER
- CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
- DOCTEUR STRANGE
- HULK, LE ROYAUME DES CAUCHEMARS
- IRON MAN
- IRON MAN 2
- IRON MAN 3
- LES 4 FANTASTIQUES
- LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFEUR D’ARGENT
- LES GARDIENS DE LA GALAXIE
- THOR
- THOR ET LE MONDE DES TÉNÈBRES
- WOLVERINE ET LE COMBAT DE L’IMMORTEL
- X-MEN 2
- X-MEN ORIGINS : WOLVERINE
- X-MEN : APOCALYPSE
- X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST
- X-MEN : L’AFFRONTEMENT FINAL
- X-MEN : LE COMMENCEMENT
- AVENGERS L’ÉQUIPE DES SUPER-HÉROS
- AVENGERS ASSEMBLE
- HULK ET LES AGENTS DU S.M.A.S.H
- LE SURFEUR D’ARGENT
- LES GARDIENS DE LA GALAXIE (courts-métrages)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE SPIDER-MAN
- LES 4 FANTASTIQUES
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D (saison 1 à 5)
- MARVEL ANT-MAN (courts-métrages)
- MARVEL AVENGERS : LA QUÊTE DE BLACK PANTHER
- MARVEL : SECRET WARS
- MARVEL AVENGERS : ULTRON RÉVOLUTION
- MARVEL : LES GARDIENS DE LA GALAXIE
- MARVEL : LES GARDIENS DE LA GALAXIE OPÉRATION ÉVASION
- MARVEL MASH-UP
- MARVEL RISING : INITIATION (courts-métrages)
- MARVEL SPIDER-MAN
- MARVEL SPIDER-MAN (courts-métrage)
- MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN VS SINISTER 6
- MARVEL’S INHUMAINS
- ROCKET & GROOT
- SPIDER-MAN ET SES AMIS EXCEPTIONNELS
- ULTIMATE SPIDER-MAN (saison 1 à 3)
- MARVEL : 75 ANS DU PAPIER AU MONDE ENTIER
- MARVEL : LA NAISSANCE D’UN UNIVERS
- MARVEL SUPER HEROES : LES GLADIATEURS DE LA GLACE
- MARVEL’S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA : HEROES UNITED
- MARVEL’S RUNAWAYS (saison 1)
- MARVEL’S FUTURE AVENGERS (saison 1 et 2)
- FURY’S FILES
Créations Originales
Films
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- STARGIRL
- TIMMY FAILURE : DES ERREURS ONT ETE COMMISES
- TOGO
- UNE JOURNEE A DISNEY : SPECIAL
Séries
- A VOUS CHEF !
- CHIEN GUIDE D’AVEUGLE EN DEVENIR
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMÉDIE MUSICALE : LA SÉRIE
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMEDIE MUSICALE : LA SERIE : LES
- COULISSES
- IL ETAIT UNE FOIS LES IMAGINEERS, LES VISIONNAIRES DISNEY
- JOURNAL D’UNE FUTURE PRESIDENTE Saison 1
- L’ATELIER DE JUSTIN
- LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM
- LES COULISSES DE DISNEY
- MARIAGES DE REVES DISNEY
- PROJET HEROS MARVEL
- SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
- STAR WARS : THE CLONE WARS
- THE MANDALORIAN Saison 1
- SOUVENIR DE TOURNAGE
- ZENIMATION
- HÉROS FIDÈLES
- COSMOS, UNE ODYSÉE À TRAVERS L’UNIVERS
Courts-métrages
- FAMILY SUNDAYS
- FOURCHETTE SE POSE DES QUESTIONS
- LA VIE EN LUMIÈRE
- LES COURTS MÉTRAGES DISNEY
- PIXAR EN VRAI
- SPARKSHORTS
- UNE JOURNEE A DISNEY
Disney
De grands classiques de l’animation, comme BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS, PINOCCHIO, CENDRILLON, PETER PAN, LES 101 DALMATIENS, LE LIVRE DE LA JUNGLE, LES ARISTOCHATS, LA PETITE SIRÈNE, ALADDIN, LE ROI LION, LILO & STITCH, RAIPONCE, LA REINE DES NEIGES, ZOOTOPIE…
Des séries d’animation, comme LA MAISON DE MICKEY, LA BANDE À PICSOU, TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE, LA COUR DE RÉCRÉ, KIM POSSIBLE…
Des films au parfum de grande aventure, comme 20 000 LIEUES SOUS LES MERS, L’ÎLE AU TRÉSOR, DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS, UN AMOUR DE COCCINELLE, CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES, RASTA ROCKETT, la saga PIRATES DES CARAÏBES, LE MONDE DE NARNIA, MALÉFIQUE…
Des films animaliers, comme DÉSERT VIVANT, LA GRANDE PRAIRIE, LES AILES POURPRES, FÉLINS, CHIMPANZÉS, GRIZZLY…
Des succès Disney Channel, comme la saga HIGH SCHOOL MUSICAL, CAMP ROCK 1 et 2, DESCENDANTS 1 et 2… sans oublier les séries LIZZIE MCGUIRE, LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY, LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE…
Des courts métrages éternels avec en vedettes Mickey, Donald et tous leurs amis, tels STEAMBOAT WILLIE, LA FANFARE, DES FLEURS ET DES ARBRES… mais aussi des plus récents, tels LA REINE DES NEIGES : UNE FÊTE GIVRÉE ou RAISON, DÉRAISON…
Films
- 101 DALMATIENS 2 : SUR LA TRACE DES HEROS
- 102 DALMATIENS
- 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
- 3 ÉTOILES, 36 CHANDELLES
- 4 BASSETS POUR UN DANOIS
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- À NOUS DE JOUER
- ALADDIN
- ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
- ALEXANDER ET SA JOURNÉE ÉPOUVANTABLEMENT TERRIBLE ET
- AFFREUSE
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
- ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
- AMERICA’S HEART & SOUL
- AMIENNEMIES
- AMY
- ANNIE (1999)
- ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID
- ATLANTIDE, L’EMPIRE PERDU
- AU ROYAUME DES SINGES
- AVALON HIGH : UN AMOUR LÉGENDAIRE
- BABES IN TOYLAND
- BABY-SITTOR
- BAMBI
- BAMBI 2
- BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
- BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS
- BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
- BENJI LA MALICE
- BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS
- BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS !
- BIENVENUE CHEZ LEZ ROBINSON
- BIENVENUE CHEZ TRUDY
- BLANCHE-NEIGE ET LES SEPTS NAINS
- BOBBY DES GREYFRIARS
- BRINK, CHAMPION DE ROLLER
- CADENCE
- CADET KELLY
- CALLOWAY LE TRAPPEUR
- CALVIN ET TYCO
- CAMP ROCK
- CAMP ROCK 2
- CASEBUSTERS
- CENDRILLON (1950)
- CENDRILLON (2015)
- CENDRILLON 2 : UNE VIE DE PRINCESSE
- CHASSEURS DE VAMPIRE
- CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES
- CHÉRIE, J’AI AGRANDI LE BÉBÉ
- CHÉRIE, NOUS AVONS ÉTÉ RÉTRÉCIS
- CHICKEN LITTLE
- CHIENS DES NEIGES
- CHIMPANZES
- CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
- CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE
- CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES
- CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE
- CLOUD 9, L’ULTIME FIGURE
- COOL ATTITUDE, LE FILM
- COQUIN DE PRINTEMPS
- CROC-BLANC
- DANS L’OMBRE DE MARY
- DARBY O’GILL ET LES FARFADETS
- DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE
- DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES 2
- DES VACANCES INOUBLIABLES
- DESCENDANTS
- DESCENDANTS 2
- DINGO ET MAX
- DINGO ET MAX 2 : LES SPORTIFS DE L’EXTRÊME
- DINGO JOUE AU BASEBALL
- DINOSAURE
- DISNEY BABYSITTING NIGHT (2016)
- DISNEY FAMILY SINGALONG
- DOUBLE ÉQUIPE
- DOUG, LE FILM
- DOUMA ET SES AMIS
- DRÔLES DE VACANCES
- DUMBO (1941)
- EDWARD AUX MAINS D’ARGENTS
- EMBROUILLES DANS LA GALAXIE
- EMILE ET LES DÉTECTIVES
- ESCALE IMPRÉVUE
- FACE OU PILE
- FANTASIA
- FANTASIA 2000
- FELINS
- FIDÈLE VAGABOND
- FIGURE LIBRE (L’ART DU PATINAGE)
- FLUBBER
- FRANK ET OLLIE
- FRANKENWEENIE (2012)
- FREAKY FRIDAY – DANS LA PEAU DE MA MÈRE (2003)
- FRÈRE DES OURS
- FRÈRE DES OURS 2
- FUZZBUCKET, L’AMI INVISIBLE
- GEORGE DE LA JUNGLE
- GEORGE DE LA JUNGLE 2
- GRAINE DE HÉROS
- GRANDIR
- GRIZZLI
- GUS
- HACKSAW
- HANNAH MONTANA : LE FILM
- HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS : LE FILM CONCERT ÉVÈNEMENT
- HERCULE
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- HIGH SCHOOL MUSICAL 2
- HIGH SCHOOL MUSICAL 3
- HISTOIRES ENCHANTÉES
- HOCUS POCUS : LES TROIS SORCIÈRES
- HYPER NOËL
- IMMORTELS
- INTO THE WOODS – PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
- INVINCIBLE
- JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
- JOHN CARTER
- JOHNNY KAPAHALA
- JOHNNY TSUNAMI
- JONAS BROTHERS : LE CONCERT ÉVÉNEMENT
- JOURNAL INTIME D’UNE FUTURE STAR
- JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ 3
- JUMP IN !
- JUSTIN MORGAN HAD A HORSE
- KIM POSSIBLE, MISSION CUPIDON
- KUZCO 2 – KING KRONK
- KUZCO, L’EMPEREUR MÉGALO
- L’APPRENTI MILLIONNAIRE
- L’APPRENTI SORCIER
- L’APPRENTIE SORCIÈRE
- L’ÉCOLE FANTASTIQUE
- L’HISTOIRE DE PIXAR
- L’INCROYABLE RANDONNÉE
- L’ORDINATEUR EN FOLIE
- LA BANDE À PICSOU, LE FILM : LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE
- LA BELLE AU BOIS DORMANT
- LA BELLE ET LA BÊTE (1991)
- LA BELLE ET LA BÊTE 2 : LE NOËL ENCHANTÉ
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- LA BELLE ET LE CLOCHARD 2 : L’APPEL DE LA RUE
- LA CANE AUX ŒUFS D’OR
- LA COCCINELLE À MEXICO
- LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
- LA COCCINELLE REVIENT
- LA COLO DES GOURMANDS
- LA CONFIANCE DES CHEVAUX
- LA COUR DE RÉCRÉ : LES PETITS CONTRE-ATTAQUENT
- LA COUR DE RÉCRÉ : RENTRÉE EN CLASSE SUPÉRIEURE
- LA COUR DE RÉCRÉ : VIVE LES VACANCES !
- LA COURSE AU TRÉSOR
- LA DAME DE KATWE
- LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN
- LA FABULOUS AVENTURE DE SHARPAY
- LA FÉE CLOCHETTE
- LA FERME SE REBELLE
- LA FIANCÉE DE PAPA (1961)
- LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS
- LA GRANDE PRAIRIE
- LA HOTTE MAGIQUE
- LA LEGENDE DE L’ETALON NOIR
- LA LÉGENDE DE TARZAN ET JANE
- LA MAISON DU FUTUR
- LA MISSION DE CHIEN NOËL
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (1975)
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (2009)
- LA MORSURE DU LÉZARD
- LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STAR
- LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES PHARAONS
- LA PATROUILLE FANTÔME
- LA PETITE SIRENE
- LA PETITE SIRENE 2 : RETOUR A L’OCEAN
- LA PLANÈTE AU TRÉSOR
- LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
- LA REINE DES NEIGES
- LA STAR IDÉALE
- LA TERRE SACRÉE DES BISONS
- LA VOIE TRACÉE
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME II : LE SECRET DE QUASIMODO
- LE CHAT QUI VIENT DE L’ESPACE
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2 : LA FAMILLE VIENT DE
- S’AGRANDIR
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3
- LE COMBAT DE RUBY BRIDGES
- LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ECOLE
- LE DESERT VIVANT
- LE DRAGON RÉCALCITRANT
- LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
- LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE
- LE FANTOME DES MONTAGNES
- LE FANTÔME DU CINÉMA
- LE GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE GARÇON IDÉAL
- LE GARÇON QUI VENAIT DE LA MER
- LE GEEK CHARMANT
- LE GRAND COUP DE MAX KEEBLE
- LE GRAND SOIR
- LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L’AMAZONE
- LE JOURNAL DE JAIMIE
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (1966)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
- LE LUTIN
- LE MANOIR DE LA MAGIE
- LE MANOIR HANTÉ ET LES 999 FANTÔMES
- LE MONDE DE NARNIA : LE LION, LA SORCIERE BLANCHE, ET
- L’ARMOIRE MAGIQUE
- LE MONDE DE NARNIA : LE PRINCE CASPIAN
- LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
- LE MONDE MAGIQUE DE LA BELLE ET LA BÊTE
- LE NOUVEL ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1997)
- LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
- LE PLUS BEAU DES COMBATS
- LE PRINCE ET LE PAUVRE
- LE RANCH DU BONHEUR
- LE RETOUR DE JAFAR
- LE RETOUR DU GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE ROI LION
- LE ROI LION 2 : L’HONNEUR DE LA TRIBU
- LE ROI LION 3 : HAKUNA MATATA
- LE SECRET DE LA GOURDE MAGIQUE
- LE SECRET DE LA PETITE SIRENE
- LE SORTILÈGE DE CENDRILLON
- LE TRÉSOR DE MATACUMBA
- LE TRIOMPHE DE JACE
- LE TROU NOIR
- LEMONADE MOUTH
- L’ENFER BLANC
- LEROY & STITCH
- LES 101 DALMATIENS (1961)
- LES 101 DALMATIENS (1996)
- LES 2 FONT LA “PÈRE”
- LES AILES POURPRES
- LES ARISTOCHATS
- LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
- LES AVENTURES DE PERRI
- LES AVENTURES DE PORCINET
- LES AVENTURES DE POT-AU-FEU
- LES AVENTURES DE ROCKETEER
- LES AVENTURES DE TIGROU
- LES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON
- LES AVENTURES D’HUCKLEBERRY FINN
- LES AVENTURES DU PETIT GOUROU
- LES CHEETAH GIRLS
- LES CHEETAH GIRLS : UN MONDE UNIQUE
- LES CHEETAH GIRLS 2 : VIVA ESPANA !
- LES CHEMINS DU TRIOMPHE
- LES CHIOTS NOËL, LA RELÈVE EST ARRIVÉE
- LES COPAINS CHASSEURS DE TRÉSOR
- LES COPAINS DANS L’ESPACE
- LES COPAINS DES NEIGES
- LES COPAINS ET LA LÉGENDE DU CHIEN MAUDIT
- LES COPAINS FÊTENT NOËL
- LES COPAINS SUPER-HÉROS
- LES COUNTRY BEARS
- LES ÉNIGMES DE L’ATLANTIDE
- LES FILLES DE L’OCÉAN
- LES LÉGENDES DE L’OUEST
- LES MONDES DE RALPH
- LES MUPPETS : ÇA, C’EST DU CINÉMA !
- LES MUPPETS, LE RETOUR
- LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE AUX PIRATES
- LES NOUVEAUX HÉROS
- LES PETITS CHAMPIONS
- LES PETITS CHAMPIONS 2
- LES PETITS CHAMPIONS 3
- LES QUINTUPLÉS
- LES ROBINSONS DES MERS DU SUD (1960)
- LES SECRETS DE LA VIE
- LES SOEURS CALLUM
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 2
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 3
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 4
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM
- LES TROIS MOUSQUETAIRES
- LES VISITEURS D’UN AUTRE MONDE
- L’ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1965)
- LET IT SHINE
- L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK
- L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
- L’HONORABLE GRIFFIN
- L’ILE AU TRESOR
- L’ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS
- LILO & STITCH
- LILO & STITCH 2 : HAWAÏ, NOUS AVONS UN PROBLÈME !
- L’INCROYABLE VOYAGE
- L’INCROYABLE VOYAGE À SAN FRANCISCO
- LIONS D’AFRIQUE
- LIZZIE MCGUIRE
- LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS
- MA PIRE JOURNÉE
- MA SŒUR EST INVISIBLE !
- MA SŒUR EST UNE EXTRATERRESTRE
- MALEFIQUE
- MARY POPPINS
- MAXI PAPA
- MCFARLAND
- MÉLODIE COCKTAIL
- MERLIN L’ENCHANTEUR
- MES AMIS LES OURS
- MICKEY, IL ÉTAIT DEUX FOIS NOËL
- MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
- MILO SUR MARS
- MINUTEMEN, LES JUSTICIERS DU TEMPS
- MIRACLE
- MIRACLE À MINUIT
- MIRACLE SUR LA DEUXIÈME LIGNE
- MISSION G
- MON AMI JOE
- MON CLONE ET MOI
- MON MARTIEN FAVORI
- MONTE LA-D’SSUS
- MOTOCROSS
- MR. BOOGEDY
- MR. MAGOO
- MULAN
- MULAN 2 : LA MISSION DE L’EMPEREUR
- NATTY GANN
- NE REGARDE PAS SOUS TON LIT
- NÉS EN CHINE
- NEWSIES
- NEWSIES (COMEDIE MUSICALE)
- NOËL CHEZ LES MUPPETS
- NUIT MAGIQUE
- OLIVER ET COMPAGNIE
- ONCE UPON A MATTRESS
- OPERATION DUMBO DROP
- OPÉRATION MUPPETS
- OPÉRATION WALKER
- OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
- PAPA, LA FAC ET MOI
- PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1977)
- PETER PAN
- PETER PAN 2 – RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE
- PHINÉAS ET FERB, LE FILM : VOYAGE DANS LA 2E DIMENSION
- PINOCCHIO
- PIRATES DES CARAIBES : JUSQU’AU BOUT DU MONDE
- PIRATES DES CARAIBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE
- PIRATES DES CARAIBES : LA MALEDICTION DU BLACK PEARL
- PIRATES DES CARAIBES : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
- PLANES
- PLANES 2
- PLANÈTE SECRÈTE
- POCAHONTAS
- POCAHONTAS 2 : UN MONDE NOUVEAU
- POINT ZÉRO
- POLLE
- POLLYANNA
- PRÉSIDENT JUNIOR
- PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS
- PRINCESS PROTECTION PROGRAM : MISSION ROSALINDA
- PRINCESSE MALGRÉ ELLE
- PRINCESSE ON ICE
- QUELLE VIE DE CHIEN ! (1959)
- RAIPONCE
- RASTA ROCKETT
- RÊVE DE CHAMPION
- ROBIN DES BOIS ET SES JOYEUX COMPAGNONS
- ROBIN DES BOIS
- ROX ET ROUKY
- ROX ET ROUKY 2
- SACRÉ PÈRE NOËL
- SALE MÔME
- SALUDOS AMIGOS (1943)
- SAMMY, THE WAY-OUT SEAL
- SAVANT EN HERBE
- SCOTT, LE FILM
- SECRETARIAT
- SKYLAR LEWIS: CHASSEUSE DE MONSTRES
- SKYRUNNERS – L’ODYSSÉE DES FRÈRES BURNS
- SOS DADDY
- STARSTRUCK
- STITCH! LE FILM
- SULTAN AND THE ROCK STAR
- SUPER NOËL
- SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ
- TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
- TARZAN
- TARZAN 2
- TEEN BEACH 2
- TEEN BEACH MOVIE
- THE BOYS : L’HISTOIRE DES FRERES SHERMAN
- THE FINEST HOURS
- THE GHOSTS OF BUXLEY HALL
- THE JUNGLE BOOK : MOWGLI’S STORY
- THE WILD
- TINI : LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
- TOM ET HUCK
- TRAIL OF THE PANDA
- TROIS CABALLEROS
- TRON
- TRON : L’HÉRITAGE
- UN AMOUR DE COCCINELLE
- UN CANDIDAT AU POIL
- UN CHIEN ENVAHISSANT
- UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
- UN COSTUME POUR DEUX
- UN COWBOY À HAWAÏ
- UN DRÔLE DE NOËL
- UN LANCER À UN MILLION DE DOLLARS
- UN MARIAGE DE PRINCESSE
- UN MATCH AU SOMMET
- UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
- UN PARCOURS DE LÉGENDE
- UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
- UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE (1977)
- UNDERDOG, CHIEN VOLANT NON IDENTIFIÉ
- UNE ÉQUIPE DE CHEFS
- UNE ÉQUIPE DE NASES!
- VIE DE CHIEN, VIE DE CHÂTEAU
- VOLT, STAR MALGRÉ LUI
- WAKING SLEEPING BEAUTY
- WALT & EL GRUPO
- WENDY WU
- WHISPERS : AN ELEPHANT’S TALE
- WINNE L’OURSON
- WINNIE L’OURSON 2 : LE GRAND VOYAGE
- WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT
- WINNIE L’OURSON : BONNE ANNEE
- ZACH & CODY – LE FILM
- ZAPPED : UNE APPLICATION D’ENFER!
- ZENON ET LA DEESSE DE LA LUNE
- ZENON ET LES ALIENS
- ZENON, LA FILLE DU 21E SIECLE
- Z-O-M-B-I-E-S
- ZOOTOPIE
Séries
- AGENT K.C. (2014/2018)
- AUSTIN & ALLY (2011/2015)
- AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE ( 1998/2001)
- BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES)
- BEST FRIENDS WHENEVER 2015/2017)
- BEST FRIENDS WHENEVER (YR 2 2016/17 EPS 20-32)
- BONNE CHANCE CHARLIE (2009/2013)
- CAMP KIKIWAKA (2014/2018)
- COUACS EN VRAC (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
- DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (2015/2016)
- DISNEY LA GARDE DU ROI LION (2015/2017)
- DISNEY SYDNEY AU MAX (2018/2019)
- DISNEY VAMPIRINA : LES MONSTRUEUSES SUR SCENE (COURTS-METRAGES) (2017)
- DOCTEUR LA PELUCHE (2011/2016)
- DOUG (1996/1999)
- ELENA D’AVALOR (COURTS-METRAGES) (2016-2017)
- FANCY NANCY CLANCY ( 2017-2018)
- FRANKIE & PAIGE (2015-2018)
- GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (1994-1997)
- HANNAH MONTANA (2005/2010)
- HENRY CALIMONSTRE (2012-2015)
- INCORRIGIBLE CORY (1995-2000)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (2010-2015)
- JESSIE (2011-2015)
- KIM POSSIBLE (2001-2007
- LA BANDE À DINGO ( 1992/93)
- LA BANDE A PICSOU (COURTS-METRAGES) (2016/17 )
- LA BANDE A PICSOU ( 2016/17)
- LA BANDE A PICSOU (1989/91)
- LA BOUTIQUE DE MINNIE (2011-2014)
- LA COUR DE RECRE (1997/2000)
- LA LEGENDE DES TROIS CABALLEROS 2017/18
- LA LOI DE MILO MURPHY (2016/17)
- LA MAISON DE MICKEY ( 2005/2017)
- LA PETITE SIRÈNE (1992/95)
- LA REINE DES NEIGES : MAGIE DES AURORES BORÉALES (COURT-METRAGE)
- LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (2008/2011)
- LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (2004/2007)
- LE MONDE DE BINGO & ROLLY (2016/17 )
- LE MONDE DE RILEY ( 2013/2016)
- LE PHINEAS ET FERB SHOW (COURTS-METRAGES) (2010/2011)
- LES BIO-TEENS (2011/2015)
- LES BIO-TEENS : FORCES SPECIALES (2015/16)
- LES CANARDS DE L’EXPLOIT (1996/97)
- LES MUPPET BABIES (2017/18 )
- LES MUPPET BABIES : “MONTRE ET RACONTE” (2017/2018)
- LES MUPPETS (2015/16)
- LES MYSTERES DE GRAVITY FALLS (COURTS-METRAGES) (2012/13)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (1989/92)
- LES PETITES CHANSONS (2017/18)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (2007/2011)
- LILO & STITCH : LA SÉRIE (2003/2005)
- LIV & MADDIE (2013/2016)
- LIZZIE MCGUIRE (2000/2002)
- MARIAGES DE REVE DISNEY (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
- MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (2016/2018)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (2012/2019)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017/18)
- MYSTER MASK (1991/1993)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (2002/2006)
- PHINEAS ET FERB (2007/2013)
- PRINCESSE SOFIA (2012/2016)
- PYJAMASQUES (COURT METRAGE) (2016-2018)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 2 2017/18 EPS 26-49)
- RAIPONCE, LA SERIE : LES PETITES HISTOIRES. (COURTS-MÉTRAGES)
- (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)
- RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
- RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
- SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
- THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
- TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE (YR 1 1989/90 EPS 1-65)
- TIMON & PUMBAA (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
- TIMON & PUMBAA (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
- TIMON & PUMBAA (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
- TRON : LA REVOLTE (YR 1 2011/12 EPS 1-18)
- VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
- VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80
- CAR SOS (saison 1 à 6)
- MICKEY ET SES AMIS : TOP DÉPART (saison 1 & 2)
- LES GUMMI (saison 1 à 6)
- VIOLETTA (saison 1 & 2)
- LES CHRONIQUES D’EVERMOOR (saison 1 & 2)
- LES HISTOIRES TOC-TOC DE TIC & TAC (saison 1 & 2)
Courts-métrages
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- CHIEN DE SECOURS
- DES ARBRES ET DES FLEURS
- DESTINO
- DONALD CHEF-CUISTOT
- FERDINAND THE BULL
- FRANKENWEENIE (COURT METRAGE)
- L’ARBRE DE NOËL DE PLUTO
- LA CIGALE ET LA FOURMI
- LA FANFARE
- LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
- LA REINE DES NEIGES : UNE FETE GIVREE
- LE BRAVE PETIT TAILLEUR
- LE GRAND MECHANT LOUP
- LE PAUVRE ABANDONNE
- LE RETOUR DE TOBY LA TORTUE
- LE ROI MIDAS
- LE TOURBILLON
- LE VIEUX MOULIN
- LES ENFANTS DES BOIS
- LES REVENANTS SOLITAIRES
- LES TROIS PETITS COCHONS
- MICKEY A L’EXPOSITION CANINE
- MICKEY AU MOYEN AGE
- PLUTO BANDIT
- PLUTO ET LA TORTUE
- PLUTO JOUE A LA MAIN CHAUDE
- RAISON, DERAISON
- STEAMBOAT WILLIE
- SUPER RHINO
- TENDS LA PATTE
- UNE PETITE POULE AVISEE
Pixar
Les films légendaires qui n’ont eu de cesse de repousser les limites du cinéma d’animation comme TOY STORY, TOY STORY 2 et 3, CARS : QUATRE ROUES et CARS 2, LE MONDE DE NEMO et LE MONDE DE DORY, LES INDESTRUCTIBLES, RATATOUILLE, LÀ-HAUT,
VICE-VERSA…
Les courts métrages qui ont révélé bon nombre de créateurs Pixar, comme LUXO JR, TIN TOY, LE JOUEUR D’ÉCHECS, L’HOMMEORCHESTRE, PASSAGES NUAGEUX, JOUR NUIT, LE PARAPLUIE BLEU, SANJAY ET SA SUPER ÉQUIPE …
Films
- 1001 PATTES
- CARS
- CARS 2
- LA-HAUT
- LE MONDE DE DORY
- LE MONDE DE NEMO
- LE VOYAGE D’ARLO
- LES INDESTRUCTIBLES
- MONSTRES & CIE
- MONSTRES ACADEMY
- RATATOUILLE
- REBELLE
- TOY STORY
- TOY STORY 2
- TOY STORY 3
- VICE VERSA
- WALL-E
Courts-métrages
- AUNTIE EDNA / TATIE EDNA
- BAO
- BURN-E
- CARS TOON : EL MARTINDOR
- CARS TOON : HEAVY METAL MARTIN
- CARS TOON : LE HOQUET
- CARS TOON : L’INSECTE
- CARS TOON: AIR MARTIN
- DOUG EN MISSION SPECIALE
- DROLES D’OISEAUX SUR UNE LIGNE A HAUTE TENSION
- GEORGE & A.J.
- JOUR / NUIT
- LE JOUEUR D’ECHEC
- LE PARAPLUIE BLEU
- LES AVENTURES D’ANDRE ET WALLY B.
- TOY STORY TOON : VACANCES A HAWAÏ
Autres
Films
- 10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER
- ALIENS OF THE DEEP
- ANASTASIA
- AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE
- AVATAR
- BOULE DE NEIGE
- CAMP NOWHERE
- COLLEGE ATTITUDE
- DOCTEUR DOLITTLE
- DOCTEUR DOLITTLE
- ENCORE TOI !
- FLICKA
- GARFIELD
- GARFIELD 2
- GRAINE DE STAR
- JACK
- LA DERNIÈRE CHANSON
- LA MELODIE DU BONHEUR
- LA NUIT AU MUSEE 2
- LA REINE DU BAL
- LA STAR DE CHICAGO
- L’AGE DE GLACE
- L’AGE DE GLACE 2
- L’AGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES DINOSAURES
- L’AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES CONTINENTS
- L’AGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
- L’AGE DE GLACE : LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
- L’AMOUR À TOUT PRIX
- LE JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ
- LE JOURNAL D`UN DÉGONFLÉ 2
- LE NOËL GIVRÉ DE L’AGE DE GLACE
- LES 12 NOEL DE KATE
- LES PRINCESSES DES NEIGES
- LES TROIS PROCHAINS JOURS
- MADAME DOUBTFIRE
- MAMAN, J’AI ENCORE RATE L’AVION !
- MAMAN, J’AI RATE L’AVION !
- MAMAN, JE M’OCCUPE DES MECHANTS !
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
- NUIT DE FOLIE
- OBJECTIF MARS
- PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE
- POUCELINA
- QUAND LES JUMELLES S’EMMÊLENT
- QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT
- RICHIE RICH, MEILLEURS VŒUX
- SISTER ACT
- SISTER ACT, ACTE 2
- SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM
- SPLASH
- TELS PÈRES, TELLE FILLE
- TREIZE A LA DOUZAINE
- TREIZE A LA DOUZAINE 2
- TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ
- TURNER & HOOCH
- VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
- WILLOW
- WINN-DIXIE MON MEILLEUR AMI
Séries
- JUST LIKE ME! (2015-2016)
- LES SIMPSONS (1989-2019)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017-2018)
National Geographic
Des documentaires qui marquent les esprits : FREE SOLO, AVANT LE DELUGE, DE PARIS À PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT, DIANA : UNE ICONE MYSTERIÉUSE, TITANIC : 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON, SURVIE AU FIL DE L’EAU….
Des experts animaliers : MICHELLE OU LA VIE SAUVAGE, L’INCROYABLE DR POL, LA CLINIQUE DES ANIMAUX EXOTIQUES…
La découverte des fonds marins : DE L’ESPOIR SOUS L’OCÉAN, GÉANTS DES MERS, LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE, LE PARADIS DES REQUINS, TRÉSORS SOUS LES MERS…
Les plus beaux documentaires animaliers : AU MILLIEU DES GUÉPARDS, LE ROYAUME DES SINGES, LIGNES DE BATAILLE, LES LIONS DES ARBRES DESTINATION WILD : RUSSIE À L’ETAT SAUVAGE, LA PLANÈTE DES OISEAUX…
Des agités du cerveau : BRAIN GAMES : TESTEZ VOTRE CERVEAU, SCIENCE PROJECT…
Séries
- AMERICA’S NATIONAL PARKS (YR 1 EPS 1-8)
- BRAIN GAMES : TESTEZ VOTRE CERVEAU (2011/2016)
- LA CLINIQUE DES ANIMAUX EXOTIQUES (2014/2017)
- L’INCROYABLE DR POL (2011/2017)
- MICHELLE OU LA VIE SAUVAGE (2013/2018)
- TRÉSORS SOUS LES MERS (2017/18)
Films
- AMERRISSAGE MIRACULEUX SUR L’HUDSON
- AVANT LE DELUGE
- DE PARIS A PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT
- DIANA : UNE ICONE MYSTERIEUSE
- FREE SOLO
- LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
- AU MILIEU DES GUÉPARDS
- BIZARRE DINOS
- DE L’ESPOIR SOUS L’OCÉAN
- DÉPASSEMENTS
- EARTH LIVE
- GÉANTS DES MERS
- LA PLANÈTE DES OISEAUX
- LE PARADIS DES REQUINS
- LE ROYAUME DES SINGES : LIGNES DE BATAILLE
- LES ÎLES PERDUES DU PACIFIQUE
- LES LIONS DES ARBRES
- LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST
- L’ILE DE PAQUES REDEVOILEES
- L’INCROYABLE HISTOIRE DU DR POL
- MARS : INSIDE SPACEX
- MISSION VERS LE SOLEIL
- TITANIC : 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON
Quels sont les séries et les films qui arrivent prochainement sur Disney+ ?
Disney a récemment dévoile le programme des sorties dans les prochaines années sur sa plateforme et donne une liste non-exhaustive des productions qui débarqueront dans les mois à venir. Marvel, Star Wars et créations Disney, il y en aura pour tous les goûts.
- LES SECRETS DE LA ROYAUTÉ
- PHINEAS ET FERB, LE FILM
- SOUVENIRS DE TOURNAGE DISNEY
- SAFETY
- BIG SHOT
- LE FAUCON ET LE SOLDAT DE L’HIVER
- WANDAVISION
- MARVEL’S 616
- L’AVENTURE APOLLO, OBJECTIF LUNE
- CAR SOS
- LOKI
- WHAT IF… ?
- PÈRE ET FILS AU BOUT DU MONDE
- FLORA & ULYSSE
- MONSTERS AT WORK
- SERIE SUR CASSIAN ANDOR
- HAWKEYE
- SERIE SUR OBI-WAN KENOBI
- MISS MARVEL
- MOON KNIGHT
- SHE HULK
- MUPPETS NOW