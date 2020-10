Après avoir vu sa sortie de novembre 2020 être annulée, le prochain film d’animation Disney, « Raya et le dernier dragon », donne enfin des nouvelles à travers une première bande-annonce.

Les peuples du monde sont divisés et ne s’entendent plus entre eux. Pour les réunir, elle veut parvenir à retrouver le dernier dragon et réaliser une ancienne prophétie. Elle s’appelle Raya et sera la nouvelle héroïne animée de la maison aux grandes oreilles l’an prochain. Raya et le dernier dragon, le nouveau film d’animation des studios Disney, donne enfin des nouvelles. Il sortira finalement sur grand écran, au cinéma (sous-entendu, a priori, pas comme Mulan), le 31 mars 2021 en France. Pour rappel, il était à l’origine prévu pour une sortie le 25 novembre (soit le même jour, il n’y a encore pas si longtemps, que Kaamelott – Premier volet) avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne perturber tous les plans de l’industrie cinématographique.

Inspiré en grande partie du folklore asiatique, le récit de Raya et le dernier dragon se déroule dans l’univers imaginaire de Kumandra où, à l’origine, humains et dragons cohabitaient. Pour vaincre une force maléfique, ces derniers se sont sacrifiés et les premiers, en deuil, se retrouvent à nouveau à la merci du Mal 500 ans plus tard. Raya, une jeune fille formée de son plus jeune âge pour être une guerrière aussi féroce que Jin le ronin de Ghost of Tsushima, va tenter de retrouver le dernier dragon pour sauver son monde. Avec cette première bande-annonce (ci-dessus), on ne peut s’empêcher de penser à Mulan ou encore à Star Wars, notamment avec le tatou aux allures de BB-8 qui accompagne l’héroïne. Irréprochable comme le veut le savoir-faire Disney, l’animation brille surtout par des effets de lumière (qui rappelle la démonstration de l’Unreal Engine 5, d’ailleurs) et de reflets aquatiques époustouflants. Pour finir, si on ne sait pas encore qui entreprendra le doublage français du long-métrage, Disney annonce dans un communiqué qu’en VO, Kelly Marie Tran, alias Rose dans la dernière trilogie Star Wars justement, donnera sa voix à Raya et qu’Awkwafina (Crazy Rich Asians, Ocean’s 8) interprètera Sisu, le fameux dernier dragon.