Fortnite passe de 90 Go à 30 Go sur PC

Régime drastique pour le jeu en ligne « Fortnite » : la bataille royale vidéoludique voit son poids passer de 90 Go à 30 Go, en même temps que l’annonce de nouveautés liées à son événement spécial Halloween, déjà implémenté dans le jeu.

La nouvelle mise à jour de Fortnite n’est pas passée inaperçue chez les joueurs. En plus des nouveautés liées à l’event Halloween « La Vengeance de Midas », les joueurs PC ont eu la surprise de découvrir un patch relativement conséquent, lourd de 27 Go. Si le chiffre a de quoi donner le tournis, il devrait en réalité s’avérer largement bénéfique par la suite. Sur son compte Twitter officiel, le battle royale a en effet expliqué que “la taille du patch sur PC permettra de réduire considérablement la taille des fichiers du jeu (diminution de 60 Go), d’avoir des patchs plus petits dans le futur et d’améliorer les temps de chargement”. Un gros patch pour une (très) grosse mise à jour donc, puisque cette dernière permettra aux joueurs d’économiser 60 Go sur la taille de leur jeu, passant de 90 Go à “seulement” 30 Go, tout en étant profitable sur le long terme, explique Epic Games.

Comme vous vous en doutez, ça veut dire que la maintenance vient de commencer ! Pour rappel : ➡️ Le patch sera progressivement déployé sur chaque plateforme

➡️ Avoir téléchargé le patch ne veut pas dire que la maintenance est finie

➡️ Le patch sur PC est conséquent (env. 27go) — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 21, 2020

Si les joueurs PC devraient ainsi bénéficier de très nettes améliorations dans le futur, Fortnite n’a évidemment pas oublié d’ajouter du contenu à sa dernière mise à jour, avec un patch spécialement pensé pour les fêtes d’Halloween. Disponible depuis le 21 octobre, et jusqu’au 3 novembre prochain, « La Vengeance de Midas » permettra aux joueurs tombés au combat lors d’une partie de prendre la forme d’ombres maléfiques, et d’influer sur le jeu grâce à de nouvelles compétences. En parallèle de cet événement, et après le récent show du groupe de K-Pop BTS sur Fortnite, le chanteur de reggaeton colombien J Balvin donnera trois concerts live au sein du mode Party Royale dans la journée du 1er novembre. Les joueurs présents recevront un skin spécial pour l’occasion.