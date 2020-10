Puisque le stylet du Galaxy Note serait trop rigide et finirait par abimer la dalle du Galaxy Z Fold 3, future itération du smartphone pliant de Samsung, la firme sud-coréenne envisagerait d’adopter une nouvelle technologie.

Avec le Galaxy Fold et son écran pliable, Samsung a réalisé un joli tour de force technologique. Depuis, le constructeur a fait d’immenses progrès en la matière, d’abord avec le Galaxy Z Flip, et enfin, le Galaxy Z Fold 2, un smartphone autrement plus abouti que son prédécesseur. Néanmoins, si le Galaxy Z Fold 2 corrige en grande partie les défauts du Fold premier du nom, il souffre encore de manques pour un smartphone capable de se déplier en tablette… dont un stylet !

Il est évident que Samsung y pense, puisque la présence d’un stylet serait naturellement adaptée à ce type de produit. Malheureusement, la dalle en plastique du Galaxy Fold ne permettait pas cette utilisation et l’Ultra-Thin Glass du Galaxy Z Fold 2 reste encore bien fragile pour y accoler un S-Pen. Reste que la présence du Galaxy Fold 2 au line-up de la dernière conférence de présentation du Galaxy Note 20 nous met la puce à l’oreille sur les intentions de Samsung de faire de son Fold, à terme, un remplaçant pliable au Note, et cela nécessite donc un S-Pen.

Malgré la difficulté de la tâche, Samsung pourrait bien accoler un S-Pen au Galaxy Z Fold dès sa prochaine itération. Comme l’a repéré Slash Gear auprès de The Elec, la firme sud-coréenne envisagerait d’utiliser une autre technologie que celle du Galaxy Note pour son Galaxy Z Fold 3. Sur les Note, la firme utilise actuellement la technologie EMR (Electro Magnetic Resonance) pour faire fonctionner son S-Pen. Cette technologie a l’immense avantage de ne pas nécessiter d’alimentation, et le stylet de taille réduite peut donc venir se glisser dans le corps d’un smartphone avec aisance. Néanmoins, l’EMR ne serait pas adapté au Fold puisque la technologie nécessite d’utiliser des stylets avec des mines trop dures et rigides, et donc incompatibles avec la fragile dalle pliable. C’est pourquoi Samsung envisagerait d’utiliser la technologie AES (Active Electro Static) à la place, qui permettrait d’adopter un stylet au fonctionnement plus proche de celui d’un Galaxy Tab S7, par exemple. Néanmoins, cette technologie nécessite, quant à elle, la présence d’une source d’énergie, et donc, d’une batterie. Cela signifierait que Samsung ne parviendrait sans doute pas à caser ce nouveau S-Pen dans le smartphone lui-même, mais plutôt comme un accessoire à part.

Toujours selon les mêmes sources, Samsung envisagerait également de doubler l’épaisseur de sa couche d’Ultra-Thin Glass, qui s’élève actuellement à 30 micromètres sur le Galaxy Z Fold 2. En toute logique, le Galaxy Z Fold 3 devrait être présenté à l’été 2021, en même temps que les prochains Galaxy Note.